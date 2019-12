annonse

Lørdag 14. desember ble Anneli Virtanen overfalt, slått og sparket i hodet av tre maskerte menn på en åpen parkeringsplass.

Overfallet skjedde på dagtid i kort avstand til 3T treningsstudio i Trondheim.

Virtanen melder at hun også ble også påført ett eller flere harde slag med noe hun oppfattet som «en kald og hard gjenstand».

Virtanen jobber på fritiden som journalist i Alternativ-media.com.

Drapsforsøk

Selv omtaler journalistens samboer, Ronny Rønning eier og redaktør i Alternativ-media.com, overfallet som et drapsforsøk. Det er ikke politiet enig i:

– Det bekreftes at det lørdag ettermiddag ble anmeldt en hendelse med Virtanen som fornærmet. Denne hendelsen er av oss registrert som en kroppskrenkelse, og er ikke vurdert som et drapsforsøk, sier Per Christian Stokke, Seksjonsleder etterforsking i Trøndelag politidistrikt, til Resett.

Voldsalarm

Virtanen forteller til Resett at hun er lettet over at det har gått bra med henne, til tross for det grove overfallet.

– Det var ubehagelig og jeg har mareritt om nettene. Jeg vil helst ikke gå ut alene, og har ikke vært ute alene enda. Men det må jeg jo begynne å gjøre snart. Det jeg er lettet over er at jeg ikke har fått noen varige fysiske skader.

– Har politiet oppdatert deg på etterforskningen?

– Jeg har vært i avhør i dag og opplever at politet tar saken meget seriøst, svarer Virtanen og legger til at hun har fått voldsalarm.

Heng ut som nazist

Journalisten selv og hennes samboer spekulerer i om volden er politisk motivert, på bakgrunn av hennes tilknytning til Alternativ-media:

– Jeg kan ikke se at det finnes noe annet motiv for volden. Jeg skriver for Alternativ-media og det har vi forstått ikke er så populært i enkelte miljøer, sier Virtanen til Resett.

Men det er ikke primært hennes journalistikk som har tiltrukket seg oppmerksomhet. Abc nyheter knyttet tidligere denne måneden Virtanen til Den nordiske motstandsbevegelsen (NMR) og omtaler henne som nazist under tittelen «Nazi-tilknyttet kvinne i Trondheim fratatt våpen».

Det spekuleres i at denne «gapestokken» har vært bidragsytende til overfallet, da nettstedet leverte henne ut med fullt navn og hjemby, samt påstander om at Virtanen er medlem av NMR – til tross for at Virtanen selv avkrefter dette.

Artikkelen ble publisert med Virtanens navn og bilde, selv om Virtanen sa klart og tydelig ifra om at journalisten ikke hadde hennes samtykke.

– Den artikkelen var nesten som et stridsrop for venstresiden om å banke meg opp. Det er idiotisk å skrive en sånn artikkel, det anser jeg som å virkelig å henge ut noen politisk. Det blir som en oppfordring til venstresiden at de gjør en bra gjerning ved å utøve vold mot meg, sier hun og legger til:

– Med tanke på hvordan de så ut, så drar jeg også den slutningen. Jeg driver selv journalistikk og har observert hvordan venstreekstremister ser ut. De er maskerte og viser sjelden sine ansikter. De var også små og tynne, jeg oppfattet dem ikke som tre voksne menn.

– Oppfattet du dem som ungdommer?

–Ja, de var ikke så store. De var ikke større enn meg.

Virtanen forteller også om andre ubehagelige hendelser etter at artikkelen ble publisert. Paret har opplevd at folk har banket på døren mens de dekker til kikkhullet.

– Dagen etter artikkelen ble publisert, da jeg tok bussen til jobb, ble jeg stirret intenst på av en person med arabisk etnisitet. Før han gikk av bussen sa han «nazisvin» til meg, forteller hun.

Lapper med «nazisvine» har også nådd postkassen på hjemmeadressen til paret.

Planlagt

–Du ble overfalt på vei fra trening, hvor du trener regelmessig. Tror du at de har overvåket deg?

– Ja, jeg tror det. Det skjedde så fort, på en plass jeg ferdes regelmessig og de var maskerte. Det må ha vært planlagt, det virket ikke impulsivt. De var også maskerte, og når man planlegger da maskerer man seg.

Den nordiske motstandsbevegelsen

Abc nyheter går langt i å knytte Virtanen til NMR og oppfatter artikkelen deres som en heksejakt. Selv forteller hun Resett at hun ikke er medlem av bevegelsen.

– Kan du fortelle litt om hva NMR står for?

– Nei, jeg kjenner flere i bevegelsen privat. Jeg vet ikke mer enn det man kan lese på deres hjemmeside: At de er imot innvandring, at de ønsker å bygge opp landet og ta vare på landets innbyggere. Det jeg vet, og grunnen til at jeg har turt å omgås med dem, er at det ikke er motstandsbevegelsen som er den største sikkerhetsrisikoen i Sverige. Det er ikke de som sprenger bomber og kaster granater. De har ikke tatt livet av et eneste menneske i Sverige. De vil bekjempe kriminalitet og den krigstilstanden som er i Sverige, svarer Virtanen og fortsetter:

– Folk ler og håner Joakim Lamotte når han kaller det for en krigstilstand det som skjer i Sverige, men jeg har selv bodd i Sverige og vet at det er det. Jeg har vært i både Rinkeby og Tensta, og det er utrygt. Politiet har bedt meg om å dra hjem fordi jeg ikke kan bevege meg i enkelte områder som ensom kvinne. Det er ikke motstandsbevegelsen som har skapt denne situasjonen.

– Personlig anser jeg at det er andre årsaker til at Sverige holder på å rase sammen og som utgjør den største sikkerhetsrisikoen for Sverige. Ikke denne motstandsbevegelsen.

– Artikkelen sier at svensk politi mener du er med i bevegelsen, er du det?

– Det er jeg ikke. Det er likevel vanskelig for meg å bevise det. Om dere skulle ringe og få tak i en leder i NMR, spørre om jeg er medlem og de avkrefter det, så vil jo ingen tro på det. Det er latterlig at de sier at jeg må bevise at jeg ikke er medlem, hvordan skal jeg gjøre det?