annonse

Sylvi Listhaug vil kle rollen som olje- og energiminister, men om det redder Frp og regjeringen er mer uvisst.

Sylvi Listhaugs overgang fra posten som eldreminister uten egen portefølje til å bli utnevnt som olje- og energiminister var ikke helt uventet. Listhaug har på mange måter kledd rollen som en omreisende minister for våre eldre og trengende og fått demonstrert at dette er en sak hun virkelig brenner for.

Men i motsetning til da hun var justis- og innvandringsminister og før det også landbruksminister, har ikke dette vært en ministerpost som på samme måte har skapt det engasjementet og støyen hun er velkjent for.

annonse

Les også: Listhaug: – Vi skal ikke ha vindturbiner over hele landet

For selv om hennes hjerte for de eldre er ektefølt, er det lenge siden eldreomsorg var en stor og viktig vinnersak for Frp. Til det har eldreomsorgen kanskje blitt for god. Det er få som klager og enda færre konfliktlinjer i denne saken.

Rollen som olje- og energiminister er noe helt annet. Som vi ser jevnlig i Resett er hennes nye post midt i tornefeltet i norsk politikk. Klima har på mange måter tatt over innvandringspolitikken som den saken som virkelig beveger og splitter det norske politiske landskapet.

Det ser vi nå ikke minst med Senterpartiets populistiske utspill om drivstoffavgifter og småfly og de stadige gnisningene dette fører til med de mer radikale rødgrønne partiene SV og MDG.

Og vi ser splittelsen gå dypt inn i både Høyre og Arbeiderpartiet.

Sånn sett er utnevnelsen av Listhaug trolig ikke bare noe Siv Jensen og Erna Solberg gjør fordi det på mange måter har ligget i kortene at hun frem mot 2021 skulle få en viktigere rolle i regjeringen, men også fordi det kan skapte stormer hun er velkjent både for å elske å stå i, men også å sørge for at bidrar til byks på meningsmålingene.

annonse

annonse

Å gjøre valget i 2021 til et innvandringsvalg kan nemlig holde hardt. Men det burde ikke være umulig å gjøre valgkampen til et sjøslag mellom partiene som ønsker å bevare oljeindustrien og næringer som har skapt vikige deler av vårt livsgrunnlag, og radikale og utopiske krefter som ønsker å legge disse ned, trenger ikke være umulig.

At Sylvi Listhaug med sin konsekvente motstand mot vindmølleparker og energikabler til utlandet kan spille en helt annen rolle enn sin servile forgjenger Kjell Olav Freiberg er også åpenbart. Igjen ser vi at dette er en sak som både beveger og splitter det politiske Norge i to, mellom de som ønsker å bevare norsk natur og at energipolitikken skal tjene den norske befolkningen, og de som mener vi må prioritere internasjonale klimamålsettninger. Også denne splittelsen går dypt inn i regjeringsapparatet, som de fleste viktige politiske spørsmål for tiden.

Les også: Solberg: Listhaug vil tilføre realisme til oljedebatten

Spørsmålet er nettopp derfor om dette er for lite og for sent. For selv om Listhaug vil kunne skape bråk med friske utspill, virker det likevel som store deler av regjeringsapparatet, inkludert deler av Fremskrittspartiet, heller ønsker å fortsette glideflukten i retning den nye konsensusen som ser ut til å være etablert i snakkeklassen om å ofre norsk næringsliv og livsgrunnlag for internasjonale klimamål.

Det er neppe noen vinneroppskrift. Og om regjeringen forblir like uklar, vaklende og tvisynt om disse sakene som den har vært til nå, vil det være lett å gjøre rent bord for Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet, som allerede har etablert et solid eierskap til disse sakene.

annonse

Man kan selvsagt håpe at utnevnelsen av Listhaug innebærer at Erna Solberg, Siv Jensen og resten av partitoppene i Høyre og Frp innser at måten de har styrt på frem til nå ikke har gitt nødvendige resultater og at skuta må snu. Det er også lov å tro på julenissen, særlig rett før julaften.