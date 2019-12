annonse

Enkel matematikk viser klart galskapen som er innebygd i forbrukslån.

I Norge er volumet NOK 155 milliarder: Hvis renten er 15% pa og nedbetaling er 5 år så skal debitorene hvert år betale inn NOK 23 milliarder i rente og NOK 31 milliarder i avdrag.

Samlet NOK 54 milliarder. La oss anta at man må tjene NOK 77 milliarder før skatt for å betjene lånene. Det sier seg selv at dette er en matematisk umulighet ettersom debitorene er mennesker med svak kontantstrøm. Og lånene er ikke « investert» objekter som skaper kontantstrøm. Så eneste måte dette markedet lever videre på er ved at man låner mer for å rulle over eksisterende gjeld.

annonse

Les også: Regjeringen krever stans i uforsvarlige forbrukslån

Så lenge låntaker kan låne mer for å betale renter og avdrag, «then you will live another day».

Paradokset er at disse forbrukslånbankene eksisterer fordi de får innskudd fra kunder som stoler på innskuddsgarantien på NOK 2 millioner. Kort fortalt legger myndighetene til rette for uansvarlig utlånsvirksomhet gjennom innskuddsgarantien, en utlånsvirksomhet som er nødt til å krasje og skape store problem for tusenvis av mennesker.

Les også: Økende forbrukslån kan bli et alvorlig samfunnsproblem

Forbrukslån veksten er et farlig sykdomstegn. Veksten ligger fortsatt rundt 10% årlig, og det må den for å unngå kollaps.