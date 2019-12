annonse

§ 352 a. Med bøter eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt på offentlig sted bærer kniv eller et lignende skarpt redskap som er egnet til bruk ved legemskrenkelser. Medvirkning straffes på samme måte. Forbudet gjelder ikke kniv eller annet redskap som brukes til eller bæres i forbindelse med arbeid, friluftsliv eller annet aktverdig formål.

Er lover mot visse typer kriminalitet kontraproduktive?

Det tenkes spesielt på vold utført med gjenstander. Som kniver og skytevåpen. Jeg vil fremlegge sterke indisier på at så er tilfelle. Bekymringen er fremskyndet etter å ha registrert at politikere som Raymond Johansen og Himanshu Gulati har tatt til orde for at et forbud mot machete vil øke folks trygghet i Oslo og Drammen.

For rundt 200 år siden og bakover var kniven et vanlig redskap når sterk uenighet og andre forhold skulle ordnes. Eksempelvis, ved utenomrettslige oppgjør som «beltespenning». Dette var en form for duell der to menn, rygg mot rygg ble spent sammen med et belte og hver av dem hadde kniv i ene handa og holdt opponentens knivarm med den andre. En litt mer avansert form for å bryte «handbak» enn det som kjennetegner sporten i dag. Og vi har alle lest om bryllupet i Hemsedal, knivene som satt relativt løse i hallingenes og andre dølers slirer. Spesielt ved gjestebud og sånn.

Men etter hvert som sivilisasjonen skred fremover, ble slike oppgjør mer sjeldne. Det hendte seg nok at vi i min ungdom og utover hørte om knivstikking, noe som ble fulgt av store oppslag i avisene. For det ble etterhvert regnet som dårlig folkeskikk å stikka folk med kniv. Som Jacob Sande sier i diktet om han som i morgon ville byrja på eit nytt og betre liv. Ja, etter okkupasjonsåra 1940 – 1945 med uønsket fremmedkultur gikk det fort over mot bedre og tryggere tider.

Men av en eller annen grunn fremmet Justisdepartementet i 1993 et tillegg til Straffelovens § 352 som etter vedtak på Stortinget ble kalt for § 352 a. Det ble plutselig forbudt å bære kniv, riktignok med unntak for såkalte aktverdige formål. Loven medførte selvsagt til at mange karer, spesielt på bygda, måtte legge av sin vane med kniven som fast utstyr på beltet, i alle fall om de skulle en tur til byen. Til tannlegen eller på polet. Strafferammen var 3 måneders fengsel, eller bøter.

Men i 2002, den 18.juni ble strafferammen utvidet. Til 6 måneders fengsel. Grunnen til dette var at forrige ramme ikke hadde hatt noen preventiv effekt, snarere tvert i mot. Pussig nok i en periode hvor vi ellers hørte at kriminaliteten var på sterk veg nedover. Slikt kan googles, om noen drister seg til å sette spørsmål ved den påstanden. Ja, vi hører fortsatt om et norsk samfunn som er så mye varmere i dag. Og langt rikere på kultur, positiv kultur, noe vi omtrent ikke hadde før. I alle fall ikke noe å skryte av.

Nå har jeg ikke fått med meg detaljene til SSB når det gjelder statistikk over voldskriminalitet. Altså over mulige typer av gjenstander som blir brukt ved utøvelsen. Men usosial knivbruk har i følge nyhetene eksplodert etter den siste skjerping av loven. Daglig agurkstoff. Dette er høyst underlig. Spørsmålet som melder seg er om loven i seg selv virker provoserende på nordmenn som etterhvert hadde utviklet et sivilisert syn på kniv som et heller fredelig redskap og ikke et våpen. Og at frustrasjonen er årsak til den negative utvikling. Eller om det finnes andre parametre som må legges inn og vurderes. Jeg sender spørsmålet videre til Stortinget, sosionomer, professorer i antropologi og andre rådgivere. Samt forskere. Og håper på svar i åpent brev. Og, med referanse til denne artikkelens overskrift og hensikt, – det foreligger nå urovekkende rykter om at det bør fremmes en lov som skal forby det norske folk å gå rundt med sin machete! Jeg tør nesten ikke tenke på hva som kan bli resultatet om noe slikt blir vedtatt.

I neste artikkel vil jeg ta for meg utviklingen i Sverige etter at de i 2011 innførte en ny og langt strengere lov om «Skjutvapen och explosiva varor». Det er svært mye som tyder på at de samme menneskelige reaksjoner også gjør seg gjeldende der borte. Ja, om mulig i enda sterkere grad. Vi er jo et broderfolk, men har alltid ligget noen år etter.