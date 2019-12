annonse

Jula nærmer seg, og da kommer det årvisse kravet om å nekte skolene å arrangere julegudstjenester. Det er forunderlig å se hvor utrolig mye energi anti-kristne mennesker velger å bruke på denne saken, som altså gjelder en enslig skoletime i året.

Nytt av året, er at Unge Venstre nå velger å fronte denne saken, og skal man tro deres engasjement, er de fryktelig engstelige fordi elevene går glipp av en hel time med verdifull undervisning i løpet av et år. Om engasjementet tilsvarte realitetene, skulle man nesten tro at hele utdannelsen til barna sto alvorlig på spill, men det dreier seg altså om syv skoletimer i løpet av syv år på barnetrinnet.

Forleden deltok Unge Venstres leder i en debatt på frokost-tv på TV2, og der avslørte han at han manglet helt elementære kunnskaper om ordningen med fritak. Han påsto at det må være en fryktelig opplevelse for de barna som ikke skal være med i kirken, fordi de blir satt til å skape gamle tyggegummier av pultene og plukke søppel i skolegården. Dette er så langt fra sannheten som man kan komme, og i fremtidige diskusjoner vil jeg anbefale Unge Venstre å gi lederen litt grundigere opplæring så han ikke avslører sin uvitenhet igjen.

Når man lytter til motstanderne av skolegudstjeneste, høres det ut som om norske barn tvinges i kirken mot sin egen og foreldrenes vilje, men så er det altså 100% frivillig. Ingen tvinges i kirken, og de elevene som ber om fritak, får et helt likeverdig tilbud som på ingen måte kan kalles å plukke søppel. På skolen til mine barn, kaller de den andre samlingen for en eventyrstund, og den planlegges altså og gjennomføres av kompetente lærere, og i områder der innvandrerbarn er i flertall, er det stor oppslutning om eventyrstunden.

Man kan jo bare undre seg over hva som motiverer mennesker som på død og liv vil hindre det store flertallet av norske barn å besøke en kirke før jul, noe som et klart flertall av foreldrene ønsker. Er det ikke nok for dem at deres egne barn får delta i et meningsfullt tilbud? Nei, de er visst ikke fornøyd før de får tvunget gjennom sin egen intoleranse mot julegudstjenester og får fjernet noe som flertallet ønsker. Ligger det ikke noe veldig intolerant og autoritært over hele denne kampen? Fra at mindretallet ble tvunget i kirken, har vi nå gått over til at mindretallet mener de har rett til å tvinge gjennom mindretallets vilje.

En rimelig merkelig holdning. Mindretallet krever i toleransens navn å tvinge sitt syn på flertallet.

Svært mange som kjemper mot det frivillige tilbudet om julegudstjeneste, avslører at de har utrolig liten innsikt i hva som faktisk foregår på disse gudstjenestene før jul. Så også med Unge Venstre, som mener at barna deltar aktivt i forkynning, bønn og religiøse seremonier. Det er en karakteristikk som overhodet ikke passer til de julegudstjenestene jeg har vært vitne til, og det er ikke så rent få, gjennom snart 40 år som lærer.

Oftest starter gudstjenesten med at en prosesjon av hvitkledde barn med lys i hendene kommer gående sakte opp mot alteret, mens de synger en vakker salme. For min del, smelter hjertet fullstendig av dette vakre synet, og det alene er verdt hele besøket i kirken. Når disse barna så tar plass ved alteret, sier gjerne presten noen ord, og det overordnede budskapet, pleier alltid å være hva julens dypere budskap bør være, nemlig omtanke for hverandre, fellesskap og inkludering. Joda, vi får også høre om Jesus-barnet, men gjerne på en måte som neppe mange kan la seg forarges av. Og juleevangeliet fremstilles også gjerne av noen barn, som har øvd på skuespillet, som har kledd seg ut og som spiller rollene fremme ved alteret med en dokke i en krybbe. Heller ikke noe spesielt provoserende, vil jeg tro. Man skal ha et rimelig intolerant sinnelag for å hisse seg opp over seansen.

Et annet innslag, pleier å være at noen barn kommer frem og leser opp sine bønner eller ønsker for det nye året, som f eks at de håper at ingen barn må sulte, at ingen må lide i krig, at alle barn må få skolegang osv, altså gode ønsker og medfølelse for barn i hele verden. Hvordan kan noen mene at dette er så uakseptabelt for barn å høre på?

Jeg vet ikke om noen andre arenaer der våre barn får oppleve en slik høytidsstund, som er preget av kjærlighet, omsorg og omtanke for hverandre. Kirkerommet, lysene, de hvitkledde barna og musikk og sang, danner en høytidelig ramme, som neppe kan gjenskapes andre steder, og i hvert fall ikke i et klasserom.

Julegudstjenestene er noe helt unik i barnas opplevelser gjennom året. Og ingen må delta i noe som helst som de ikke ønsker. Å være med i koret, å spille en rolle i juleevangeliet, å synge med i julesangene – alt er frivillig. Det barnet som ikke ønsker noe annet, kan sitte helt stille og bare observere og høre og se på det som foregår. Jeg har av og til hatt noen elever som har vært ytterst negative til julegudstjenesten, men som likevel har valgt å delta. For å imøtekomme dem, har jeg ofte sagt at alle kan sitte i kirken og tro akkurat hva de selv vil. Det å være til stede, innebærer absolutt ingen trostvang. Man kan i sitt stille sinn gjerne si til seg selv at dette tror jeg ikke på.

Dette pleier å hjelpe negative elever til å likevel få en verdifull opplevelse, da de lettere klarer å få fokuset på det gode budskapet om fred og kjærlighet og inkluderende fellesskap. Og altså, dette er elever som frivillig har valgt å gå i kirken før jul!

Personlig fatter jeg ikke hvorfor voksne mennesker bruker så mye krefter på denne meningsløse kampen for å fjerne noe som flertallet er glad i og ønsker for sine barn. Og mitt inntrykk er at dette ikke dreier seg om innvandrere, men om etniske nordmenn med et intolerant sinne lag overfor flertallets syn.

God Jul, til alle sammen!