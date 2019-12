annonse

«The Sustainable Development Agenda» ble vedtatt av FN i 2015. Agendaen er beskrevet i rapporten «Transforming our World: The Agenda for Sustainable Development».

«Noen av disse utfordringene er knyttet til klimaforandringer. På dette området synes de å bomme til dels grovt, både i beskrivelsen av problemet og i valg av løsninger».

«Gjemt» inni en enorm mengde intetsigende ord, finnes det en del betenkelige påstander og utsagn. De er ikke helt lette å finne – de fleste gir opp etter å ha lest noen få sider».

Jeg har gjennomgått hele rapporten og finner det betimelig å knytte en del kritiske kommentarer til deler av innholdet.

All tekst i «hermetegn» er direkte sakset fra rapporten i form av GOOGLE-oversettelse og er ikke helt språklig korrekt. Det øvrige er min tekst.

Allerede overskriften antyder at dette er alvorlige greier. Intet mindre enn å omskape vår verden innen 2030.

«Vår verden i dag»

14. «Vi møtes i en tid med enorme utfordringer for bærekraftig utvikling. Milliarder av våre innbyggere lever fortsatt i fattigdom og nektes et liv med verdighet. Det er økende ulikheter i og blant land. Det er enorme forskjeller mellom muligheter, rikdom og makt. Likestilling er fortsatt en sentral utfordring. Arbeidsledighet, særlig ungdomsledighet, er en stor bekymring. Globale helsetrusler, hyppigere og intense naturkatastrofer, spiralende konflikter, voldelig ekstremisme, terrorisme og relaterte humanitære kriser og tvangsforskyvning av mennesker truer med å snu mye av utviklingsfremgangen de siste tiårene. Uttømming av naturressurser og uheldige virkninger av miljøforringelse, inkludert ørkendannelse, tørke, forringelse av land, mangel på ferskvann og tap av biologisk mangfold, øker og forverrer listen over utfordringer som menneskeheten står overfor. Klimaendringer er en av de største utfordringene i vår tid, og dens negative virkninger undergraver alle lands evne til å oppnå bærekraftig utvikling. Økninger i global temperatur, økning i havnivået, forsuring av havet og andre klimaendringseffekter påvirker kystområdene og lavtliggende kystland, inkludert mange minst utviklede land og små utviklingsstater. Overlevelsen i mange samfunn, og av de biologiske støttesystemene på planeten, er i faresonen».

Noe er rett, men er det som er understreket ovenfor en korrekt fremstilling av situasjonen i dag? Mange tusen fremtredende vitenskapsfolk mener dette er en direkte feilaktig påstand.

Skal et slikt, potensielt feilaktig, utgangspunkt få danne grunnlaget for de største globale, samfunnsmessige og økonomiske omveltninger som menneskeheten hittil har sett? Uten en grundig gjennomgang av budskapet til kritikere (som blir kalt for kjettere) i det vitenskapelige miljøet verden over?

To eksempler som motsier CO2-myten: Her og her.

Og et eksempel hvor det hevdes at klimaet endrer seg til kaldere, ikke varmere: Her.

Hvem som har rett er ikke så lett å avgjøre, men det er ingen tvil om at det finnes vektige argumenter fra ledende vitenskapsmenn, og kvinner, mot det FN/IPCC velger som «sin sannhet». Bare det burde vel tilsi en nærmere «undersøkelse» – uavhengig av de som fremstår som «fanatiske troende» både i FN og IPCC?

Hva betyr «bærekraftig utvikling» i denne sammenheng?

Utsagnet høres veldig fint og flott og troverdig ut – det brukes for å rettferdiggjøre «tiltak» i alle klima- og miljørapporter og utredninger, ikke bare av FN.

Men hvilket konkret innhold vil utsagnet ha i forskjellige sammenhenger?

Er ikke det helt avhengig av hvilken forutsetning man legger til grunn for utsagnet?

To eksempler

a) Dersom forutsetningen er at CO2 er en kraftig drivhusgass som gir global oppvarming, og som igjen ødelegger klimaet og levevilkårene på jorda – ja da er all aktivitet som øker konsentrasjonen av gassen i atmosfæren «ikke bærekraftig» – og må følgelig bekjempes med alle midler.

b) Dersom forutsetningen er at CO2 er «livets gass», som har gitt økende avlinger og plantevekst, og dermed mer mat til en økende verdensbefolkning – og at menneskeskapt CO2 har en ubetydelig, eller neglisjerbar, innvirkning på klimaet – og at et CO2-nivå i atmosfæren under 150 ppm, vil drepe alt liv på jorda- ja da blir hindring av utslipp eller fjerning av CO2 fra atmosfæren, og dermed FNs klimapolitikk, «ikke bærekraftig».

Utsagnet er altså en «floskel» som kan brukes for å rettferdiggjøre hva som helst – avhengig av forutsetningen(e) som legges til grunn.

«Den nye agendaen

18. «Vi kunngjør i dag 17 bærekraftige utviklingsmål med 169 tilknyttede mål som er integrerte og udelelige. Aldri før har verdensledere lovet felles handlinger og forsøk på tvers av en så bred og universell politisk agenda. Vi legger ut sammen på vei mot bærekraftig utvikling, og bruker oss kollektivt til jakten på global utvikling og «vinn-vinn» -samarbeid som kan gi store gevinster for alle land og alle deler av verden. Vi bekrefter at hver stat har og skal utøve full permanent suverenitet over all sin rikdom, naturressurser og økonomiske aktivitet. Vi vil implementere agendaen til fordel for alle, for dagens generasjon og for fremtidige generasjoner. På denne måten bekrefter vi vårt engasjement for folkeretten og understreker at agendaen skal implementeres på en måte som er i samsvar med rettighetene og pliktene til stater i henhold til folkeretten».

21. «De nye målene og målene trer i kraft 1. januar 2016 og vil lede beslutningene vi tar over de neste femten årene. Alle av oss vil arbeide for å implementere dagsordenen i våre egne land og på regionalt og globalt nivå, og ta hensyn til forskjellige nasjonale realiteter, kapasiteter og utviklingsnivåer og respektere nasjonal politikk og prioriteringer. Vi vil respektere det nasjonale politiske rommet for vedvarende, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, spesielt for utviklingsstater, samtidig som den er i samsvar med relevante internasjonale regler og forpliktelser. Vi erkjenner også viktigheten av de regionale og subregionale dimensjonene, regional økonomisk integrasjon og samtrafikk i bærekraftig utvikling. Regionale og subregionale rammer kan lette effektiv oversettelse av politikk for bærekraftig utvikling til konkrete tiltak på nasjonalt nivå.

«Vi bekrefter at hver stat har og skal utøve full permanent suverenitet over all sin rikdom, naturressurser og økonomiske aktivitet».

Hvilken mening har denne passusen når statene forplikter seg til å gjennomføre konkrete tiltak som nettopp hindrer de i fritt å disponere sine naturressurser og som får store konsekvenser for statenes og innbyggernes økonomi? Annet enn for å «berolige» de som er kritiske? Hvis passusen er alvorlig ment, kan jo statene bare unnlate å gjennomføre tiltakene og handlingsplanene.

27. «Vi vil søke å bygge sterke økonomiske fundament for alle våre land. Bærekraftig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst er avgjørende for velstand. Dette vil bare være mulig hvis formue deles og ulikhet i inntektene blir adressert».

Er ikke dette mål som virker provoserende på samfunn som er mindre «sosialistiske»?

«Formue deles og ulikhet i inntektene blir adressert»

Er det noen som tror at for eksempel USA vil virkeliggjøre dette?

Hvorfor ikke heller en rask «omfordeling» av enorme formuer – fra globalistene og til alle verdens fattige – fra the Walton`s, G. Soros, B. Gates og Al Gore, for eksempel. De som ivrig gir økonomisk småskala støtte til FN`s og miljøorganisasjonenes arbeid mot en «bærekraftig verden»? Og som beriker seg på det «Grønne Skiftet».

31. «Vi erkjenner at UNFCCC er det primære internasjonale, mellomstatlige forumet for forhandlinger om den globale responsen på klimaendringer. Vi er fast bestemt på å avgjøre avgjørende trusselen fra klimaendringer og miljøforringelse. Den globale karakteren av klimaendringer krever et bredest mulig internasjonalt samarbeid som tar sikte på å akselerere reduksjonen av de globale klimagassutslippene og adressere tilpasning til de negative virkningene av klimaendringene. Vi bemerker med alvorlig bekymring det betydelige gapet mellom den samlede effekten av partenes avbøtende løfter når det gjelder globale årlige utslipp av klimagasser innen 2020 og samlede utslippsveier i samsvar med å ha en sannsynlig sjanse for å holde økningen i den globale gjennomsnittstemperaturen under 2 ° C eller 1,5 ° C over preindustrielle nivåer».

Som nevnt tidligere – dersom de kritiske vitenskapsfolkene (Klimarealistene) har rett, og at den korrekte forutsetningen er at CO2 er «livets gass», som har gitt økende avlinger og plantevekst, og dermed mere mat til en økende verdensbefolkning – samt at menneskeskapt CO2 har en ubetydelig, eller neglisjerbar, innvirkning på klimaet – og at et CO2-nivå i atmosfæren under 150 ppm, vil drepe alt liv på jorden – ja da blir hindring av utslipp eller fjerning av CO2 fra atmosfæren «ikke bærekraftig».

36. «Vi forplikter oss til å fremme interkulturell forståelse, toleranse, gjensidig respekt og etikk om globalt statsborgerskap og delt ansvar».

Hva legges i begrepet globalt statsborgerskap? Er målet en verdensomspennende stat eller forbund av stater, hvor vi alle skal bli likeverdige borgere? Ledet av «hvem»? FN?

«Gjennomføringsmidler

39. «Omfanget og ambisjonen for den nye Agenda krever et revitalisert globalt partnerskap for å sikre gjennomføringen. Vi forplikter oss fullt og helt til dette. Dette partnerskapet vil fungere i en ånd av global solidaritet, spesielt solidaritet med de fattigste og med mennesker i sårbare situasjoner. Det vil lette et intensivt globalt engasjement til støtte for implementering av alle mål og mål, samle regjeringer, privat sektor, sivilsamfunn, FNs system og andre aktører og mobilisere alle tilgjengelige ressurser».

Virker ikke «mobilisere alle tilgjengelige ressurser» ganske så voldsomt – særlig på klimaområdet – man vil satse alt på å løse et sannsynligvis «ikke-eksisterende» CO2-problem?

Omfatter «alle tilgjengelige ressurser» også det å plassere en vettskremt og lidende 16-åring på FN`s talerstol, «i beste sendetid», og sørge for at budskapet blir spredd med lynets hastighet til alle klodens innbyggere? I en mere sivilisert kulturer ville man kanskje tatt vare på personen istedenfor å utnytte hennes «egenskaper» i den hensikt å oppnå sympati for selve saken? Er det i slike situasjoner «noen» sier at hensikten helliger middelet?

Omfattes også det å hindre at en lovlig vitenskapelig konferanse blant «kjettere» blir forsøkt stanset med trakassering og trusler om vold, mens retten og politiet i Tyskland nekter å gripe inn for å beskytte personenes menneskerettigheter og selve ytringsfriheten.

Omfattes også det å oppfordre, eller kanskje endog pålegge, media til å ikke publisere artikler skrevet av «Klimarealister» eller andre som «taler Roma midt imot».

Jonas Gahr Støre uttalte under valgkampdebatten i Arendal at: «Det skal ingen klimafornekter inn i min regjering!».

Er Støres holdning «bærekraftig» når man legger til grunn menings- og ytringsfrihet som bærende prinsipper i vårt demokratiske samfunn?

Gro Harlem Brundtland står bak uttrykket «bærekraftig» og hun var en sentral person i utviklingen av den FN-politikken vi ser i dag. Mener hun at hun, eller myndighetene, eller noen andre «har patent på sannheten» og at alle andre må hindres i nå frem med sin kritikk eller avvikende sannheter? Er sensur og meningsterror også en del av «alle tilgjengelige ressurser»?

«Vi er i ferd med å miste kontroll over hva folk blir fortalt. Vi har ikke oversikt over hva slags feilinformasjon som spres, uttalte Gro Harlem Brundtland i et større intervju med Dagsavisen».

47. «Våre regjeringer har hovedansvaret for oppfølging og gjennomgang, på nasjonalt, regionalt og globalt nivå, i forhold til fremdriften som er gjort med implementering av mål og mål de kommende femten årene. For å støtte ansvarlighet overfor innbyggerne våre, vil vi sørge for systematisk oppfølging og gjennomgang på forskjellige nivåer, som beskrevet i denne dagsordenen og handlingsagendaen Addis Abeba. Det politiske forumet på høyt nivå i regi av generalforsamlingen og Det økonomiske og sosiale råd vil ha den sentrale rollen i å føre tilsyn med oppfølging og gjennomgang på globalt nivå».

48. «Det utvikles indikatorer for å hjelpe dette arbeidet. Kvalitet, tilgjengelige, tidsriktige og pålitelige, aggregerte data vil være nødvendig for å hjelpe deg med måling av fremgang og for å sikre at ingen blir liggende igjen. Slike data er nøkkelen til beslutningstaking».

Det er vel slik at også Norge må gjennomføre det «vi» har forpliktet oss til? Hvem kan det være, som på våre felles demokratiske vegne, har signert og bundet oss? Er det tilbørlig behandlet i vårt Storting». Har det vært ute på bred og allmenn høring, slik lov-kravet er når svært viktige beslutninger, med store nasjonale konsekvenser, skal fattes?

Og så må vi vel også tillate at «FN-politiet» kontrollerer at våre regjeringer, uansett partitilhørighet, leverer som avtalt og ikke skulker unna eller fusker? Hvilke klausuler om straff ligger bak den myndigheten som FN har fått?

Kanskje det at våre politikere avgir makt til «overnasjonale organer», i sak etter sak, uten å «rådføre seg med folket», eller sjekke faktagrunnlaget skikkelig – er en del av forklaringen på den sviktende tilliten som det klages over fra politisk hold?

52. «Vi folket» er de berømte åpningsordene til FNs charter. Det er «Vi folket» som legger ut i dag på veien mot 2030. Vår reise vil involvere regjeringer så vel som parlamenter, FN-systemet og andre internasjonale institusjoner, lokale myndigheter, urfolk, sivilsamfunn, næringsliv og privat sektor, det vitenskapelige og akademiske samfunnet – og alle mennesker. Millioner har allerede engasjert seg i og vil eie dens sikre dets suksess».

Hva har «Vi folket» sagt om dette? Jeg kan ikke huske å ha blitt spurt om min oppfatning.

Vi har altså lagt ut «sammen på vei mot bærekraftig utvikling» også innen klimafeltet, med mål og tiltak som er basert på forutsetninger som svært mange av våre ledende vitenskapsfolk (Klimarealistene) mener er direkte feil.

I sin World Climate Declaration er hovedbuskapet: «Det finnes ingen Klimakrise».

Og navnene på alle de 779 underskriverne, hvorav 19 norske, er her.

Disse fremtredende vitenskapsfolkene er altså «kjettere» eller «klimafornektere» som ikke skal få fremføre sine vitenskapelig baserte sannheter.

Teoriene og observasjonene fra virkeligheten som disse vitenskapsfolkene ønsker å formidle – for å imøtegå «myten om det farlige CO2» – blir neglisjert eller latterliggjort. Er ikke også «Klimarealistene» en del av «Folket».

De fører bevis for at mange viktige grunnlagsdata som IPCC/FN bruker er blitt forfalsket. Data som blir benyttet av de forskerne som lager klimamodellene og skrekkscenarioene som det velges å lytte til – og som blir lagt til grunn for FNs politikk.

Og hva skjer når det likevel kommer for en dag, at denne FN-styrte «reisen» baserer seg på en rekke «vitenskapelige usannheter» – til tross for at ingen skulle få anledning til å kritisere – langt mindre prøve å rokke ved disse «evige sannheter»?

Og for de som driver dette frem, øker fallhøyden for hver dag som går. Hva skjer når «Vi folket» bestemmer seg for at nok er nok.

Er våre ledende politikere så travle og overarbeidede at de ikke har mulighet til å lese seg opp på saken? Lytter de bare til sine rådgivere og aksepterer de de blir fortalt, sånn uten videre? Eller har de bestemt seg for en «tro» og sier at «den saken er vi ferdige med å diskutere»? Skalket alle luker og lever godt inni sine «bobler»? Enn så lenge.

Er de klar over at det finnes en stor vitenskapelig motaksjon som presser frem sitt budskap via internettbaserte medier, og som myndighetene ikke kan stanse. At motkreftene også i «folket» øker i styrke etter hvert som kontra-informasjonen nå kommer frem?

Å forsøke å stoppe kontra-informasjonen ved å styre eller blokkere alle medier fullstendig, kan jo ikke gjøres uten å ta skrittet inn i en totalitær eller fascistisk statsordning. Eller?

Det er ganske skremmende å tenke på hvilken situasjon våre ledende politikere setter seg i? Politikere som lurer på hvor det ble av tilliten.

Veien mot en «bærekraftig» fremtid ser ut til å bli både kronglete, kostbar og smertefull. For oss alle sammen.

UN Agenda 30