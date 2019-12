annonse

Rudy Giuliani sier at vitnesbyrd fra ukrainske embetsmenn vil ødelegge Demokratenes riksrettsnarrativ, og mener å ha bevis for at Joe Biden bedrev grov korrupsjon i Ukraina.

The Blaze melder at Giuliani, som er president Donald Trumps personlige advokat, sier at det er klare bevis for at Joe og Hunter Biden var involvert i bestikkelser og hvitvasking av penger i Ukraina, og at finnes dokumenter for å bevise det.

– Etter hundrevis av timer og måneder med forskning, har jeg innhentet vitner og dokumenter som avslører sannheten bak denne riksrettsprosessen, som inkluderer INGEN urett fra Donald Trump, skrev Giuliani på Twitter.

Dekkoperasjon

Ifølge Giuliani er Demokratenes riksrettsprosess til dels ment for å skjule samarbeidet mellom Demokrater og ukrainske embetsmenn for å påvirke det amerikanske valget i 2016, samt Joe og Hunter Bidens korrupte avtaler i landet under Obama-administrasjonen.

– Bevisene avdekker en korrupsjon i 2016 var så omfattende at det var presidentens plikt å be om en etterforskning om forholdene i Ukraina. Riksrettsprosessen er en del av Demokratenes dekkoperasjon. Utpressing, bestikkelser og hvitvasking av penger går forbi Joe og Hunter Biden. Demokratene konspirerte med Ukraina for å ødelegge kandidaten Trump, tweeted han.

Korrupsjon

Et av president Trumps fremste forsvar mot riksrettsbeskyldningene har vært at det fantes legitime grunner til å tro at det foregikk korrupsjon i Ukraina, som var verdig å etterforske, før han sendte landet hundrevis av millioner dollar i bistand.

I denne sammenhengen, ønsker Giuliani å rette oppmerksomheten mot sparkingen av den tidligere Ukraina-aktoren Viktor Shokin. Trump ba Ukrainas president Zelensky om å undersøke om Joe Biden presset ukrainske myndigheter til å sparke Shokin for å beskytte sin sønn Hunter. Denne forespørselen var sentral i riksrettssaken mot presidenten.

Sak mot Biden?

Giuliani, argumenterer det var Biden som faktisk begikk bestikkelser i omgang med Shokin, og at Shokins vitneforklaring vil kunne åpne en sak mot Biden .

– Vitnet Viktor Shokin har dokumenter som beviser hvitvasking av penger fra Burisma & Hunter Biden. Han ble sparket på grunn av visepresident Bidens trussel om ikke å frigjøre 1 milliard dollar i vital amerikansk bistand. Shokins medisinske journaler viser at han ble forgiftet, døde to ganger og ble gjenopplivet. Mange hoder vil rulle i Ukraina hvis dette åpner seg, tweetet Giuliani.

