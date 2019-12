annonse

You could have killed him. You’re an animal Worse, I’m human (John Voight i «Runaway Train»)

Det er umulig å ikke være skuffet over menneskeheten. Som individer liker vi å gi inntrykk av at vi er opptatt av etikk, moral, og rettferdighet, mens vi egentlig er sykelig opptatt av å moralisere; oftest i «kollektivismens ærend». De aller fleste av oss har ikke tålmodighet til å lytte og vi kan ikke vente med å avbryte andre. Slik er det når politikerne diskuterer på TV, og slik er det stort sett når vi diskuterer med venner og kjente. Blir tema «for følsomt» avfeier vi alt og alle med infantile utbrudd eller med den uangripelige og generelle påstanden om «konspirasjonsteorier».

Beskyldninger om å være konspiratorisk er stort sett umulig å forsvare seg mot; altså har man tapt før diskusjonen er i gang. Den politiske korrektheten er grenseløs, og tør man utfordre den da blir man raskt «lyst i band» av de «politisk korrekte» for kjettersk adferd.

Kollektivistisk ansvarsfraskrivelse

Denne absurde tilnærming til kommunikasjon og mellommenneskelige relasjoner er farlig fordi den dreper mangfold og skaper et samfunn av hjernevaskede kollektivister, enhver statsmakts ønskedrøm. Verst av alt dreper den det frie og selvstendige individ, selve grunnstenen i et hvert samfunn som har ytringsfrihet og menneskeverd som det viktigste prinsipp for mellommenneskelige relasjoner; individ til individ og individ til grupper.

Vi liker å gi inntrykk av at vi er opptatt av rett og galt; at vi forstår viktigheten av å verne om rettsstaten og betydningen av lover som verner om enkeltmenneske, men bryr oss ikke, eller har ikke tid til å engasjere oss når urett finner sted; når vi hører om episoder eller hendelser hvor staten i ren maktutøvelse begår urett mot en forsvarsløs borger. Da angår det plutselig ikke lenger oss. Er uretten utført mot en venn eller bekjent strekker vi oss aller nødigst til en sympatierklæring og kan hende «sender vi en eske konfekt», men vi gjør ingen ting for å protestere mot ugjerningen. Som «gode kollektivister» tier vi. Vi er apatiske til det hele, og vårt engasjement begrenser seg til en symbolsk handling overfor den som lider under overgrepet. Med dette viser vi ikke bare at vi har nok med oss selv, men vi viser samtidig at vi ikke har tilstrekkelig moralsk ballast til å protestere gjennom handling mot noe vi vet er forkastelig og uholdbart. Det er feigt, men kan hende forståelig når den politiske korrektheten i et kollektivistisk samfunnssystem så til de grader setter dagsorden. Hykleriet i dette er grenseløs. Når ingen bryr seg eller protesterer, hva skjer med rettssikkerheten? Spør de som har vært ofre i NAV-skandalen.

Den moralske komfortsone

Vårt moralske ståsted og vårt ansvar som «del av noe større» stanser så fort vi beveger oss utenfor vår innsnevrede og svært begrensede «komfortsone». Som individer har vi latt oss redusere til den «benkeslitende kujon»; den som «fra tribuneplass» kan fortelle alle hva som er galt med absolutt alt, men som ikke «løfter en finger» for å gjøre noe med det. Dette er oppgitthetens og feighetens logikk; en kombinasjon av moralisme og apati, under dekke av sosialt akseptert selvopptatthet.

Når uretten blir et «stort nok» samfunnsproblem, og media endelig tvinges til å gripe tak i den, som i NAV-saken, da blir det hele raskt bortforklart som et «enkeltstående tilfelle» av politikere som visste bedre men unnlot å gjøre noe i fare for å være politisk ukorrekte. Noe feigere enn det skal du lete lenge etter. I stedet for å ta tak i et grunnleggende problem i hele det offentlige embetsverket, domstolene inkludert, blir jakten på syndebukker det viktigste, og understreker grunnholdningen om at det egentlige problemet er at statlige overgrep overhode blir avdekket. Ofrene er viktige, men bare i den forstand at de kan brukes for å gjenopprette status-quo, en statsmakt som fortsetter å tråkke på innbyggerne inntil, som Montesquieu uttrykte det, revolusjonen inntrer som «en dyd av nødvendighet». Det skjedde under den franske revolusjon og det skjer i Paris’ gater i dag, med «de gule vestene», og det vil skje i Norge, antakelig som det siste land i den vestlige verden som tar et oppgjør med uinnskrenket statsmakt og et korrupt embetsverk. Inntil det skjer regjerer det kollektivistiske selvbedraget slik at illusjonen om en ydmyk, rettferdig og barmhjertig Statsmakt ikke skal rase sammen. Til slutt bryter samfunnet sammen under vekten av kollektiv ansvarsfraskrivelse. Tyngdeloven gjelder – også for det ultimate kollektive selvbedraget.

Moralsk «outsourcing»

Med en slik stakkarslig og ryggløs holdning til rett og galt, og enhver borgers ansvar for å kjempe for rettigheter generasjoner før oss har kjempet og dødd for, er det ikke merkelig at det er sosial uro, krig og konflikter overalt. Det moderne demokrati har for lengst «outsourcet» det moralske og rettslige ansvaret for «all skiten» til våre folkevalgte, som stort sett kun er opptatt av politisk korrekthet; i korthet det som gagner deres politiske ambisjoner.

Derfor er politikerne blitt vår tids «sirkushester»; godt dresserte maktmennesker som verken har tilstrekkelig kunnskap eller moralsk ballast til å gjøre noe med det grunnleggende problemet; en stat som konsekvent ofrer individets rettigheter på «statens alter». Den politiske og karrieremessige kostnaden ved å gjøre noe substansielt korrekt, moralsk og rettslig, er for stor. Det er best «å sitte stille i båten», mens man står frem og generaliserer det hele bort med at «vi har alle feilet», altså «har vi gjort det mot oss selv» og det eneste vi kan gjøre å akseptere «at uhell forekommer» og «at vi må lære av det». Slik pulveriseres og utviskes både politikerens og individets ansvarsfølelse for samfunnet, dvs. mellommenneskelig samhandling hjemme hos oss selv og i verden rundt oss. Noe annet er politisk ukorrekt og straffes med sosial fordømmelse på sosiale medier. Nåde den som trår i utakt med den kollektive korrektheten.

Vi har, alle sammen, mer enn nok med mobilen og sosiale medier; vårt eget utlagte sosiale selvbilde. Vi gir egentlig blaffen i hvor mye urett som begås. Når politikerne og embetsverket får lov til å sette dagsorden, da er det ikke lenger den ting staten og byråkrati ikke kan gjøre mot oss. Makt avler makt – korrupsjon avler korrupsjon, og total makt fører til total korrupsjon. I Norge er den totale korrupsjonen institusjonalisert, dermed akseptert og usynlig, og den eneste måten våre politikere håndterer den på er å fornekte at den finnes og at enhver avsløring om offentlig maktmisbruk – som i NAV skandalen – er begrenset til dette ene «uheldige» tilfelle, og at vi i kollektivismens navn «har gjort det mot oss selv».

Montesquieu, Huxley og Orwells advarsel

Det er kanskje derfor den kjente politiske filosofen Montesquieu mente at hver generasjon trenger en revolusjon; for å holde oss våkne og på vakt mot enhver aggresjon og urett utført av staten mot individet. Det var derfor Aldous Huxley advarte oss i boken «Brave New World» for snart 100 år siden, og det var derfor George Orwell skrev «1984» og advarte oss igjen på dødsleie at «vi ikke måtte la det skje – at det var opp til oss å forhindre det». Samtidig advarte han oss om kostnaden ved å være politisk ukorrekt: «I en tidsalder bygget på løgn er det å fortelle sannheten en revolusjonær handling. Jo mer du snakker sant, desto mer vil du bli hatet for det». Kan hende er det derfor frontene er så tydelige og hatet så intenst i dagens nyhetsbilde?

Dessverre er Montesquieu, Huxley og Orwell for lengst glemt. De er erstattet av fordummende sosiale medier som Facebook, Twitter, Farmen og en mobil duppeditt vi kan «begrave» våre sorger og betroelser til 24/7, og dele med resten av verden for å forsøke å gi vårt ansvarsløse og likeglade liv mening; en viss grad av personlig anstendighet. På sidelinjen står en infantil og korrumpert Main Stream Media (MSM), som daglig forer oss med endeløse trivialiteter og renspikket propaganda – for å holde oss uvitende om all uretten som begås og hvem som står ansvarlig. De reagerer når det er politisk korrekt – «når de får lov av makta som rår», av de som holder liv i dem. I Norge og mange andre vestlige land, kjemper MSM for sin berettigelse til eksistens ved å løpe «maktas ærend», og når den ikke gjør det nedlesses vi med den ene idiotiske og betydningsløse «dumbing down» ikke-nyheten etter den andre.

«Hvor det ble av oss»

Vi tror vi lever i kunnskapens og opplysningens tid, men sosiale medier, moraliserende kollektivisme og politisk korrekthet gjør oss dummere og dummere for hver dag som går. Med dumskapen kommer likegladheten, og med den det korrupte samfunn; et samfunn styrt av korrupte politikere og byråkrater som til slutt tråkker på alt og alle, fordi vi tillater det, og når de blir tatt er sykelig opptatt av å finne syndebukker for å beholde jobbene sine, samt opprettholde det institusjonelle korrupte samfunn de er slaver av. Det er slik «det ble av oss»; en gjeng av politisk korrekte, moraliserende kollektivister fortapt i et sosialt og ansvarsløst selvbedrag. Det blir vår undergang.