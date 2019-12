annonse

Da jeg var liten konsumerte jeg leksika som en avansert drøvtygger – jeg leste og leste og leste, artikkel etter artikkel, side etter side, bind etter bind, en uendelig lang ekstatisk nytelse av enorme rekker av tidligere tiders lærdom. Og når jeg ikke leste, så tygde jeg drøv på alt jeg hadde lest, grunnet på det, bygde en mental modell hvor de mest spennende, merkelige og urelaterte detaljer ble føyet inn, likegyldig om jeg forsto dem eller ikke, likegyldig om jeg hadde bruk for dem eller ikke.

Andre menneskers krav til at lærdom skal være nyttig før man bryr seg, anser jeg som blasfemi, for lærdom skal først og fremst nytes. Nytteverdien er sekundær, hvis den da overhodet er tilstede.

Blant alle disse festlige detaljene festet jeg meg også med Familiebokens utsagn om at i Madrid var det tre måneder vinter og ni måneder helvete. Dette var saftig til et leksikon å være, så det festet seg et sted i neuronene og forble der inntil noen dekader senere, da jeg skulle hjelpe en av ungene med å skrive noe på spansk om Spania.

Ordspill og ordkonstruksjoner

Da, endelig skjønte jeg det. Vinter og helvete var et ordspill, men på spansk! Tre måneder «invierno», ni måneder «infierno». Men hvordan kunne Familieboken våge å oversette dette og unngå å fortelle om ordspillet? Det mysteriet vil jeg måtte leve med, for redaksjonen gjorde dette valget for over åtti år siden. Og det å oversette et ordspill slik at ordspillet forsvinner, er så syndig at oversetteren fortjener å komme i gapestokken til spott og spe. Det er grunnleggende for språket vårt at det utvikler seg ved hjelp av ordspill, og nesten alle ord og setninger vi har, har fremkommet ved at morsomme sjeler har lekt seg med dem og traustere sjeler har tatt dem i bruk uten å le.

Tenk bare på ordet «klimakrise», et oppkonstruert ordspill hvor de som laget det, sikkert frydet seg over propagandaverdien, mens det nå brukes like hjernedødt som å spise kneippbrød, uten at det har noe som helst innhold utover det at noen vil bruke ordet til å stjele pengene dine. Eller «bærekraftig», et sammensatt ord som betyr hva du enn ønsker å forestille deg, men som er en fantastisk «griskhets-indikator»: Ingen bruker ordet «bærekraftig» uten at det handler om å ta fra de fattige og gi til de rike. Ordet er bare et mer positivt ladet ord for «profitt», om overskudd på investeringer. Men de bærekraftige investeringene er det den alminnelige mann og kvinne som skal utføre gjennom CO2-avgifter, mens overskuddet skal tilfalle noen helt andre, de jeg i forrige artikkel beskrev som Klimafascistene.

Et uttrykk som «det grønne skiftet» er fullstendig innholdsløst i utgangspunktet, for ordet «det» kan peke på mange forskjellige «grønne skifter», som f. eks. når våren ankommer etter en hvit vinter, eller en hvit bleie på en baby skifter til grønt etter kort tid, men nå brukes det utelukkende som et mantra om en lykkelig fremtid uten CO2-utslipp, hvor fred, ro og harmoni råder i universet i beste indisk-guru-stil, som er måten man narrer de fattige til å tie mens man stjeler fra dem.

Klimaskrekk (igjen)

Nå har det foregått «klimatoppmøte» i Madrid, og blant de mange oppdiktede trusler som har funnet vei til overskrifter og spalter i våre hjernedøde media, har også truselbildet om at Spania kan bli en ørken, gruset seg inn her nord, hvor vi har det motsatte, kuldehelvete (eller invierno-infierno) om vinteren og klimaskrekk-helvete i media om sommeren.

Ja, det er i Madrid det foregår, og da finner man noe som angår Spania, hvor noen forståsegpåere lirer av seg det evindelige klima-mantraet «kan komme til å skje» og bruker en tilfeldig prosentsats til, i dette tilfellet så sterkt som 74%. Jeg tror propagandaministeriet til klimafascistene ruser seg på prosentsats, tenk bare på 97%-jippoen, sterkere enn vårt lokale hjemmebrent.

Fordi jeg er fullt forsynt med uvesentlige anekdoter gjennom et helt liv med unødvendig lesning ler jeg daglig av klima-reportasjer i media, som når ørkenspådommen i Spania bare blir et gjentak av det spanjerne har sagt om seg selv i århundrer. Jeg er nemlig aldri i tvil om at klimafascistene griper til hva enn slags tricks de kan benytte for å tyne oss for penger.

Det finnes heldigvis fullt av klimarealister som belyser påstandene i media, og det svares raskere og raskere, slik som her i uka med nyheten om at Victoriafallene var løpt tørre på grunn av klimaendringer. Men nå fikk altså skrekkprodusenten NRK så mye tyn, til og med fra konkurrenten TV2, så raskt at de for en gangs skyld måtte revidere artikkelen, men selvsagt uten helt å fjerne CO2-demon-messingen.

Selv Dogbert, hunden til Dilbert, forklarer alt som er galt der han sitter på telefonstøtte for sure brukere, med at feilene deres skyldes klimaendringer. Når Dilbert innvender at det ikke høres særlig fornuftig ut, svarer Dogbert at han vil bli overrasket over hvor lite fornuft har å si.

Avansert klima-propaganda produksjon

Folk flest vet ikke at propagandaen fra Norsk Skrekks-kringkasting er nøye koreografert og verdensomspennende. Aviser og TV-kanaler har kunnet abonnere på oppkonstruert klima-skrekk produsert forut for klimamøtene i New York og i Madrid. Når det gjaldt FNs Climate Action Summit i september ble planene lagt for lenge siden av en journalistforening kalt Columbia Journalism Review, og aksjonen ble kalt Covering Climate Now. De sørget for en koordinert skrekk-kampanje med forsyninger for hver eneste dag fra midt i september, og de har fortsatt etterpå. De koordinerer mer enn 350 media-aktører og regner med å nå mer enn én milliard lesere.

Her finner man CBS, Bloomberg, BuzzFeed News, HuffPost, Newsweek, Rolling Stone, The Weather Channel, og mange andre berømte eller beryktede nettsider, og så kan man bare tenke seg hvor NTBs stoff kommer fra og spres her i landet. Det er utrolig hvor mye propaganda de pøser ut.

Ingen løgn er for dårlig til å kunne brukes. Som Dogbert sier, når det gjelder «klimaendringene» kan de brukes til å påstå hva som helst, og folk kjøper det.

Men det er én ting som er mer utrolig: Til tross for alt dette er Norge landet i verden med størst «klimaskepsis»! Det kan vi være stolte av!

Norges versjon av «The Day After Tomorrow»

VG har i anledning Madrid-møtet også bidratt med egenprodusert propaganda, da de har holdt gående en langvarig reportasje om noen såkalte polarhelter som skulle bevise at polisen var blitt tynn, fordi den har blitt utvannet med CO2. Men det er noe jeg ikke forstår her: Sjekket de ikke satelittbilder og annen vitenskap på forhånd? De har da vitterlig vært i Arktis tidligere? Og da de fant at der var is likevel (nei, så merkverdig!), så begynte unnskyldningene, og jeg likte særlig den med at det har smeltet så mye is på Grønland at det vannet har lagt seg oppå havet og frosset.

Så når VG setter som overskrift: «Forteller om dramaet i isødet: -Det vi frykter mest av alt»

så florerer ordspillene i kommentarfeltet på fjesboka:

«Det de frykter mest av alt er vel hvor hardt de blir ledd av etterpå!»

««Katastrofen» var nær … mens Sysselmannens helikopter var en SMS unna!» (For dem som ikke har fått det med seg så var det bare å si fra, så ble de hentet av helikopter – men det låt ikke så bra for narrativet om heltedåd, som coachen deres uttalte.)«Slik skapes helter!», kommentert med «Ha ha, ja, den var god!»

«De står fast i isen som ikke finnes!»

«Kanskje Elvestuen blir den første som krysser Nordpolen i tøfler?»

For ordens skyld: Det betyr Ingen Ting om Arktis er isfritt eller ikke med hensyn til CO2 i lufta. At det er lite eller mye polis skyldes naturlige svingninger i været. Og klimaet endrer seg ikke: Det er arktisk klima der oppe enten en vil eller ikke.

Betydningen av «proxy»

Polisens utbredelse er i klimapropaganda-sammenheng en «proxy». På norsk er dette best oversatt med «stedfortreder». Disse «stedfortredende» fenomenene gis da en betydning av at de «beviser» at klimakrisen er over oss. Klimapropagandaen baserer seg hele tiden på slike «proxyer», ja, hvert kapittel i del 2 av FNs klimarapport er ett proxy for klimaskremslene.

Vi kan i virkeligheten ikke måle virkningene av mer CO2 i atmosfæren ut over det at jorda blir grønnere – det virkelige «grønne skiftet» er avhengig av mer CO2!

I stedet brukes datamodeller som sier at «høyere temperatur gir større klimakrise». Siden man ikke har annet enn antagelser om at dette virkelig finner sted, og man ikke kan måle størrelsen på en klimakrise på noen vitenskapelig måte, blir «global middeltemperatur» en «proxy» for klimakrisen, hvor man postulerer at ettersom man ser en høyere global middeltemperatur så MÅ det være større klimakrise.

Datamodellene postulerer videre at «når det blir mer CO2 blir det varmere i Arktis og da blir det mindre polis». Polisens utbredelse blir her en proxy for måling av temperatur, og jo mindre polis, desto høyere temperatur, og dermed større klimakatastrofe. På samme vis sier en annen modell at «når det blir mindre polis blir det færre sel, og jo færre sel, desto færre isbjørner». Da blir antallet isbjørner en proxy for høy temperatur, og jo færre isbjørner, desto høyere temperatur, og dermed større klimakatastrofe.

Nå har både polis, isbjørner og global middeltemperatur i det siste nektet å samarbeide med klimaprofitørene. Al Gore ble søkkrik på sine skrekkhistorier hvor disse tre emnene figurerte flittig, men han har gått over til Andre Metoden, inkludert å utdanne folk over hele verden i klimapropaganda og klimateater, hvor vi også finner en svensk Voldemort som iscenesatte teaterstykket om Piken med Svovelpreknene.

Det er rett og slett ikke måte på hvor mye innsats klimafascistene legger i å få makt over dine og mine lommebøker og bankkontoer.

Erna Solberg og hennes velfødde gjeng

Som barn har de fleste lest om Robin Hood og hans muntre gjeng, som stjal fra de rike og ga til de fattige.

Erna Solberg og hennes velfødde gjeng gjør det stikk motsatte: De stjeler hemningsløst fra alle ved å legge avgifter på livsnødvendigheter, og selvsagt går dette mest utover de fattige. Og så øser de ut til de søkkrikeste av de søkkrike over hele verden, i håp om lukrative stilinger i fascistenes høyborger FN og EU, slik andre gavmilde ministre før dem har oppnådd.

Går det an å lese en artikkel som den i E24 22. november om våset omkring klimakvoter uten å bli kvalm, eksempelvis: «Norge går glipp av store auksjonsinntekter når kvotene nå skal overføres fra kvotesystemet til kontoen for såkalt ikke-kvotepliktig sektor.»

Auksjonsinntekter? Kanskje det burde gå opp for noen flere at Elvestuen spekulerer med astronomiske pengesummer og at det er likegyldig hvor de kommer fra?

«Med dagens kvotepris og dagens valutakurs vil det koste den norske stat anslagsvis 160 millioner kroner i tapte salgsinntekter per år.»

Tapte salgsinntekter? Unnskyld, driver man ikke på og redder verden?

Hele klimasirkuset har vokst og vokst til det har blitt så absurd at selv statsministerinnen Solberg kommer hjem fra sirkuset og snakker om en «Green New Deal» på ramme alvor, det hysteriske forslaget til den amerikanske klimagærningen Alexandria Ocacio-Cortez om hvordan man likegodt skal ruinere hele den vestlige sivilisasjon, og som får selv de fleste i hennes «demokratiske» parti til å frykte at partiet skal splittes og ødelegges dersom hun og hennes likesinnede får nok folk med seg.

Og her kommer altså en antatt konservativ og ikke-sosialistisk statsministerinne og en borgerlig regjering og omfavner dette sinnsyke vrøvlet. Det finnes vel neppe noe bedre bevis på at det er klimafascisme som er ute og går, hvor de kapitalistiske og sosialistiske eliter slår seg sammen om den totale maktutøvelse.

For det er sosialistisk omfordeling til de globalistiske elitenes beste, og intet annet, som foregår i det evindelige klimasirkuset med sine årlige konklaver.

Alle klima-avgiftene som den enkelte innbygger må betale, kommer oppå de nødvendige utgifter til mat, klær, husvære, og energiforbruk til hus og fremkomstmiddel, og disse marginalutgiftene går først og fremst ut over de som allerede strever med å få pengene til å strekke til i det daglige. Ingen av klima-avgiftene virker til å få ned det virkelige utslippet av CO2, for Mauna Loa-målingen vokser jevnt og trutt. Reduksjon i CO2-utslipp befinner seg kun i data-assisterte klimamodeller og møysommelig beregnede offisielle statistikker uten hensyn til virkeligheten.

Men når ingenting virker, lover likegodt minister Elvestuen og resten av den velfødde gjengen at vi skal kutte enda mer og enda raskere og betale enda mer i form av avgifter på alt mulig. Her er det viktig å være dem som lover mest. For her kommer det store paradokset:

Ministrene kan love hva som helst, for de er ikke lenger tilstede når det blir åpenbart for alle at det de har lovet ikke finner sted. Derfor trenger de ikke engang selv å tro på det de sier. Det er bare viktig å si hva som helst som kan overby andres løfter, for det gjør at du hopper videre oppover i elitens pyramidespill.

Klimatiltakene er absurde

Vi overdynges med absurde klimatiltak i den gode saks hensikt. Det burde være et paradoks at regjeringen først innførte EU-direktiver som først gjorde det forbudt med lyspærer fordi de brukte så mye strøm og i samme ånd innførte krav til maksimal effektbruk til støvsugere og vaskemaskiner, for så å prøve å tvinge norske bilister til å gå over til el-biler, og dermed tvinge strømnettet til den samme utbyggingen som de tidligere angivelig prøvde å forhindre.

Motivene er enkle: I den første fasen hvor de forhindret strømbruk i Norge, handlet det om å få den samme energien tilgjengelig for utenlandssalg, hvor strømprisen er høyere. I den nåværende fasen hvor de nå oppfordrer til strømbruk er dette gjort fordi man har fått i gang en vind-industri som kan loppe alle dem som var så dumme å kjøpe elbil med stadig høyere strømpris, samtidig som etterspørselen etter elektrisk energi blir så mye større at strømprisen innenlands må bli mange ganger høyere enn den har vært. Så du og jeg må faktisk betale dyrt for at andre kjøper elbil og lader den over el-nettet. Hele tiden. Det er virkelig en vind-vinn-situasjon for vind-industrien, hvor hele befolkningen blir tapere, politikerne inkludert. Og som man nå ser, vind-industrien er totalitær, og all inntekten føres ut av landet til den fascistiske eliten.

CO2-avgifter er kun en gift for både privatøkonomien og nasjonaløkonomien. Vi kunne trenge en avgiftning av samfunnet vårt, hva enn det gjelder «forskere», journalister, aktivister eller politikere, som alle er parasitter på et samfunn som har blitt for vellykket etter at oljen kom opp.

Klimakvoter er i sin natur basert på svindel med det teoretiske grunnlaget for dem, beregningsmekanismene og de antatte fordelene, samtidig som luringene stadig finner nye måter å svindle de naive regjeringene på. Det er ni år siden noen danske journalister fant ut hvordan dette skjedde innen handelen med klimakvoter, men ingen er siden blitt dratt til ansvar.

Løsningen var enkel, man kjøpte og solgte kvotene over landegrensene, og kunne dermed kreve tilbakebetalingen av moms, på samme kvotene, i hvert eneste land.

De fascistiske elitene skyr ingen midler, og de ler hele flyreisen til skatteparadiset. Og for hver skrekkhistorie du fortelles kan du være sikker på at noen sitter og beregner hvor stor avkastningen er.