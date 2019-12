annonse

Eliten synes å ha klokketro på offentlige løsninger på potensielle problemer som den angivelige klimakrisen, migrasjon, fattigdom, ulikhet, arbeidsledighet og mye mer. Denne statstro ideologien burde for lengst ha vært kastet på historiens skraphaug.

Etter mitt syn kan det ikke sies ofte nok at bærekraftig kreativ økonomisk utvikling bare kan skje gjennom uavhengige aktørers prøving og feiling koordinert av pengemekanismene. Her vil jeg utdype dette nærmere og samtidig kritisere elitens tilbøyelighet for offentlige løsninger.

Prisen på varer, tjenester og produksjonsmidler følger av uavhengige (private) entreprenørers spekuleringer på markedet. Økonomisk kalkulering basert på markedspriser fører til effektiv fordeling av knappe ressurser slik at forbrukernes behov betjenes med minst mulig ressursbruk. Økonomen Ludwig von Mises beviste logisk for hundre år siden at økonomisk kalkulering er umulig i en sosialistisk stat som per definisjon eier alle produksjonsmidlene. Selv om den sosialistiske staten skulle kjenne forbrukernes behov i detalj, så vil effektiv produksjon av forbruksgoder være umulig så lenge det ikke finnes et privat marked for produksjonsmidlene. Uten en markedsbasert pris på produksjonsmidlene er det umulig å kalkulere kostnaden av ulike produksjonsprosesser. Resultatet blir ineffektiv produksjon og misbruk av ressurser. Det samme gjelder for monopol. I et monopol er per definisjon noen produksjonsmidler utenfor markedet og derfor uten markedspris. I Norge er det i praksis et helsemonopol og økonomisk kalkulering av diagnostisering og behandling av sykdom er umulig. Det er ikke mulig å beregne effektiv bruk av produksjonsprosessene i helsemonopolet. Det er derfor helsevesenet blir dyrere og dyrere i forhold til nytten, og det skyldes ikke at helseadministratorer i Norge er udugelige.

Ved siden av det økonomiske kalkuleringsproblemet som von Mises løste, presenterte økonomen Friedrich Hayek det såkalte kunnskapsproblemet. Han viste til at det i markedet finnes desentralisert kunnskap som delvis er taus (tacit). Eksempel på taus kunnskap er ferdigheter en arbeider har tilegnet seg og som er vanskelig å sette ord på eller lære bort. I markedet mobiliseres og koordineres den samlede desentraliserte kunnskapen ved hjelp av prismekanismene på en effektiv måte. En sosialistisk stat eller et monopol har ingen mulighet til å utnytte mer enn en brøkdel av den samlede desentraliserte kunnskapen.

Ovenstående viser at kreativ økonomisk vekst er resultat av at uavhengige aktører (entreprenører) prøver og feiler seg fram på markedet både når det gjelder produksjonsfaktorer og forbruksgoder koordinert av prismekanismene. Profitt signaliserer at entreprenøren har gjort et riktig valg mens tap signaliserer feil. Penger binder menneskeheten sammen forutsatt at økonomiske aktiviteter er frivillige og derfor basert på privat eiendomsrett. Det frivillige elementet sørger for den gjensidige kontrollen som sikrer at den økonomiske utviklingen er bærekraftig i det lange løp. Det finnes rikelig med litteratur som både teoretisk, empirisk og historisk viser hvordan frivillighet resulterer i bærekraftig mellommenneskelig samhandling. For eksempel har reguleringer av økonomisk aktivitet ofte oppstått ved frivillig prøving og feiling uten offentlig styring. Kontrakter inkluderer føringer for hvordan eventuelle konflikter skal løses. Private aktører tilbyr tjenester for konfliktløsninger. Slik utkrystalliserer det seg bedre og bedre reguleringer av mellommenneskelig samhandling.

Alternativet til frivillig samhandling er tvang. Staten er per definisjon eneste institusjon med «legitim» rett til å bruke tvang innenfor et gitt geografisk område. Historisk har det moderne statsbyråkratiet sitt opphav i kongens råd som skulle sikre nok skattepenger for krigføring. Det økte skattepotensialet de siste to hundre årene har ført til svær vekst av byråkratiet. Byråkratiets arbeidsmetode er ikke frivillighet, men tvang. Ellers ville byråkratiet vært overflødig. Ved tvang er det minst én part som taper. Typisk er det at staten deler ut privilegier og monopolrettigheter. ­­­­­Tvang hindrer bærekraftige løsninger i det lange løp da løsningsrommet for kreativ utvikling begrenses. Dette var for eksempel tydelig i Sovjetunionen hvor det var uttalt forurensnin­­­g. Vindmøllesatsingen er et annet eksempel. Både naturødeleggelsene og behovet for subsidiering viser at vindmøller ikke er en bærekraftig løsning.

Det som er urovekkende er at dagens elite søker offentlige løsninger i økende grad. EU og FN er således organisasjoner med økende støtte fra eliten. Jeg ser to mulige forklaringer. Enten er elitens kunnskap om grunnleggende økonomisk teori svært begrenset eller så har eliten personlige fordeler av offentlig styring. Trolig er det en kombinasjon. Mange velutdannede har ingen annen mulighet enn jobb i det offentlige. Grunnleggende økonomisk teori har veket plassen for matematiske modeller som ofte er tilpasset statens behov for styringsverktøy. Mange private aktører leverer til det offentlige, subsidieres eller nyter fordel av offentlige reguleringer.

Det gledelige er at det i folkedypet finnes en mistro til eliten. Trumps seier, Brexit og parlamentsvalget i Storbritannia er eksempler på det. Årsak kan være at folk flest merker at offentlige løsninger ikke bidrar til velstand, ser galskapen i ubegrenset immigrasjon og den parodiske miljøbevegelsen og at de føler elitens økende forakt.

Som lege er jeg privilegert med legelisens og jobb i et monopol. Fordi mitt arbeid er utenfor markedet vet jeg ikke om mitt arbeid er bærekraftig og jeg har heller ikke noen mulighet til å finne det ut da det ikke finnes markedspriser for legetjenester i Norge. Kanskje er jeg en parasitt på folket. Det mest desillusjonerende med å jobbe i helsemonopolet er at bærekraftig forbedring av sykdomsbehandling er av nødvendighet utenfor vår rekkevidde.

Frivillighet som impliserer privat eiendomsrett, er en forutsetning for kreativ utvikling. Frivillighet sørger for gjensidig kontroll og derfor at utviklingen er bærekraftig. Offentlige løsninger er basert på tvang og minst én part taper. Tvang reduserer løsningspotensialet for problemer og opphever den gjensidige kontrollen som sørger for bærekraftig utvikling. Det paradoksale er at de fleste blant eliten synes å tro det motsatte.