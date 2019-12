annonse

Jeg er en mann som er svært opptatt av at man skal ta vare på miljøet, og jeg har tidligere vært medlem av både flere miljøorganisasjoner. Dessverre sitter jeg igjen med et inntrykk av at miljøorganisasjonenes økende oppmerksomhet og makt korrumperer dem og gjør dem til dommedagsprofeter.

Spesielt ille synes jeg det er at FN-systemet fordreier sannheten, og jeg er sjokkert over hvordan forskerne der lurer og skremmer verdens politikere og befolkning. Jeg regner med at de gjør dette for å beholde sine jobber, status, oppmerksomhet og makt.

Det aller klareste eksempelet jeg fant på hvordan FN prøver å fordreie sannheten er noen år gammelt, men jeg velger å bruke det fordi det er ekstremt tydelig. FN prøver å gi inntrykk av at vi står overfor en krise i forhold til ørkenspredning og matvareproduksjon, men det stemmer overhodet ikke med virkeligheten.

I desmeber 2013 skrev FN følgende:

«27. desember 2013 – FN konvensjonen for bekjempelse av ørkenspredning (UNCCD) slo tidligere i år fast at antallet nasjoner rammet av ørkenspredning har steget fra 110, til 169 nasjoner.

Hvert år blir ca 70 000 kvadratkilometer fruktbar jord, et område halvparten så stor som Danmark, forvandlet til ørken. I takt med at det blir varmere på kloden, blir det også tørrere. Dette fører til ørkenutbredelse over hele verden.

Tørre områder dekker rundt 40 % av jordas landoverflate, og er hjem til to milliarder mennesker, hvorav 90 % bor i utviklingsland.

Et område hvor situasjonen er spesielt ille er Sahel-området i nordlige Afrika, hvor 80 % av dyrkbar jord et påvirket av ørkenspredning. Dette skaper massive fattigdomsproblemer for menneskene som bor i området. Jorden kan ikke lenger benyttes til landbruk, og millioner mister sitt levebrød. De tydeligste konsekvensene av ørkenspredning er forringelse av beiteområder og nedgang i matvareproduksjonen, noe som igjen fører til fattigdom og usikkerhet.

Det er likevel ikke bare i utviklingsland ørkenspredning er et problem.

En tredjedel av Middelhavslandene er sårbare, samt rundt 85 % av USAs beitemark.

I Kina, spesielt i nordvestlige deler av landet, har klimaendringene og en ikke bærekraftig utvikling gjort ørkenspredning til en av de største miljøutfordringene Kina står overfor.

UNCCD viser til at 27 % av Kinas landmasse er dekket av ørken. I tillegg til dette sprer ørkenen seg i gjennomsnitt over 2.460 kvadratkilometer land hvert år. Nesten 400 millioner mennesker er berørt av ørkenspredning i Kina.»

Dette er jo så avgjort skremmende lesing, og man kan få inntrykk av at matmangel og forørkning truer. I 2013 var imidlertid verdens kornproduksjon rekordhøy og raskt økende (2500 millioner tonn mot 1900 millioner tonn i 2003. I 2018 har kornproduksjonen økt ytterligere til 2650 millioner tonn.) Kureren skrev dette om verdens kornproduksjon i oktober 2013:

«Verden mot nok en rekordstor kornproduksjon

I motsetning til mange dommedagsprofetier, fortsetter verdens matvareproduksjon å stige i takt med etterspørselen. Årets globale kornproduksjon setter, som i de fleste år, rekord. Og det er særlig i u-landene at jordbruket gjør stadige fremskritt.

Fjoråret var et av de få unntaksårene for verdens kornproduksjon. I 2012 var produksjonen mindre enn i 2011 etter ugunstige værforhold i Europa, Nord-Amerika og Australia i ett og samme år. Og for en sjelden gangs skyld var kornetterspørselen (marginalt) større enn produksjonen i fjor.

De uheldige værforholdene på flere kontinenter samtidig førte til spekulasjoner om at verden kunne ha støtt på sin begrensning i forhold til matvareproduksjonen. Kornprisene steg i været. Situasjonen liknet året 2006, da det for en gangs skyld hadde vært to påfølgende år med svakt nedadgående kornproduksjon, noe som førte til en eksplosjon i kornprisen.

I år er alt tilbake til normalen igjen, slik det pleier når dommedagsprofetiene atter en gang er blitt tilbakevist av realitetene. Ifølge FNs matvareorganisasjon FAO tegner 2013 nemlig til å bli nok et rekordår for den globale matvareproduksjonen. Produksjonen globalt har økt med 11 prosent siden i fjor. Også prisene på kornprodukter synker jevnt på verdensmarkedet, viser FAOs tall.

Årets rekordproduksjon skyldes i stor grad at kornhøsten i Europa og Nord-Amerika ikke har opplevd større værrelaterte problemer, og dermed både kunnet ta seg opp fra fjorårets dårlige resultater og produsere nye rekorder. Sammenliknet med fjoråret er dermed veksten i kornproduksjonen størst i i-landene.

Men tar man i betraktning at denne «store veksten» i kornproduksjonen i Europa og Nord-Amerika i første rekke er på grunn av et dårlig fjorår, ser man at det er i u-landene at den jevne og viktige veksten i jordbruksproduksjon foregår.

Asia har for lengst etablert seg som verdens største kornkammer, særlig Det fjerne østen. Hele 45 prosent av verdens kornproduksjon kommer nå fra Asia, mot rundt 20 prosent fra Europa og det samme fra Nord-Amerika. Samtidig har Afrika og Latin-Amerika en jevnt økende andel av verdens kornproduksjon, selv om det i klimautsatte Afrika fortsatt er relativt store årlige svingninger.

Verdensbehovet for kornprodukter øker ganske jevnt med over 3 prosent hvert år, selv om dette går merkbart saktere i de årene kornprisene skyter i været. Dette representerer en tre ganger raskere økning enn verdens befolkningsvekst, og betyr i det store og hele at det er en større andel av verdensbefolkningen som har råd til å spise seg mett hver dag.

Og over det lange løp viser det seg også at verdens kornproduksjon holder jevnt tritt med etterspørselen. Og det er fortsatt et stort potensial for å øke verdensproduksjonen, særlig i u-landene, der produktiviteten ligger langt under potensialet.

Med økt kornproduksjon over nesten hele verden, vokser også kornlagrene kraftig i år, særlig i u-landene. Totalt regner FAO med at det vil ligge 560 millioner tonn korn på lager ved utgangen av året, noe som er en økning på over 12 prosent fra i fjor. Men dette tilsvarer fortsatt kun 23 prosent av det årlige kornforbruket, noe som igjen forklarer de raskt svingende verdensmarkedsprisene på kornprodukter hver gang det er fare for uår.»

Altså er det ingen grunn til å være bekymret for matmangel i verden, selv om innbyggerne i en del fattige land ikke har penger til å kjøpe mat for. Problemet er altså penger/fordeling, ikke tilgang på mat.

Når det gjelder ørkenspredning så slo uavhengige forskere på samme tidspunkt fast at ørknene gror igjen, stikk i strid med FNs påstander. De samme forskerne mener også at det i fremtiden kan komme mer regn i tørre områder i Afrika, også det i strid med det som FN prøver å gi inntrykk av. VG publiserte denne artikkelen i juni 2013:

«Forskere tror klimaendringer gir grønnere jord.

(…)

Forskerne brukte en matematisk modell der de matet inn opplysninger om utslippene av klimagasser, om nedbør, temperaturer, solstråling og forandringer i jordsmonnet siden 1982. Siden den gang har konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren økt med 14 prosent.

Ifølge den matematiske modellen skulle dette ha medført en økning av vegetasjonen på 5 til 10 prosent i ørkenene og på steppene. Men virkeligheten overtraff modellen, viser analyser av satellittbilder fra noen av verdens tørreste regioner.

Det dreier seg om det sørvestlige USA, det nordlige Mexico, Patagonia-regionen i Sør-Amerika, det sørlige og nordlige Afrika, Midtøsten, Sentral-Asia og de indre delene av Australia. Disse områdene ble i snitt 11 prosent «grønnere» i den aktuelle perioden.

Årsaker

Det er ikke nytt at ørkener og stepper er blitt grønnere de siste tiårene, men forskerne har slitt med å finne årsakene til fenomenet. Den nye australske studien er ifølge nyhetsbyrået TT den første som ser ut til å bekrefte at utviklingen har sammenheng med CO2-utslippene.

Teorien er at når CO2-nivået stiger, kan løvet på planene ta opp mer karbon fra lufta under den såkalte fotosyntesen. Plantene utnytter dette til å produsere enda mer løv, forutsatt at de har tilgang til vann.

Plantene i de tørre regionene trenger med andre ord ikke like mye regn som før. Men ifølge TT fins det også studier som antyder at nedbøren kan komme til å øke i mange tørre områder på jorda, for eksempel i Afrika, som følge av klimaendringene.»

Det er åpenbart ingen grunn til å bli skremt av FNs dommedagsprofetier, men den politiske eliten har malt seg inn i et hjørne hvor de forfekter og styrer etter sannheter som ikke harmonerer med virkeligheten. Heldigvis ser verdens befolkning i stadig større grad at politikerne ikke har bakkekontakt i temaer som omhandler innvandring og miljø, og stemmer derfor frem alternative politikere. Kampen mot den politiske eliten er ikke enkel å vinne, men jeg skjønner ærlig talt ikke hvorfor eliten ønsker å ta denne kampen. Det fører kun til politikerforakt og splittede samfunn. Oppfordrer derfor alle ledende politikere til å komme ut av ekkokamrene, stikke fingrene i jorden og realitetsorientere seg, det vil vi alle tjene på!