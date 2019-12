annonse

Noen refleksjoner på siste skoledag før Jul, fra foreldre til en elev i 5. klasse på en barneskole i Asker.

La oss kalle ham Ola.

Ola fortalte for noen uker siden at klassen skulle ha gruppearbeid i Krle-faget, der hver gruppe skulle lage en plakat med informasjon om en av religionene. Ola var i gruppen som skulle skrive om islam.

annonse

En av de sidene som skulle limes opp på plakaten skulle være en tekstboks om religionen. Vi ønsket å få lese Krle-Læreboken som Ola tok med hjem. Der sto det kun oppført kjente objektive og harmløse data på sidene som omhandlet islam. Ola så på oppgaven som en utfordring, og gikk inn på nettet for å finne mer informasjon (alle elever har fått utdelt PC i Asker skolen). På internett står det mye annet å lese om islam, enn den politisk korrekte informasjon man finner i en norsk lærebok.

Gruppen skrev lydig inn informasjon fra læreboken og andre kilder som læreren hadde oppgitt, MEN i tillegg til dette foreslo Ola at de skulle ta med noe informasjon som han hadde funnet på internett.

Les også: Skolen har gitt oss vranglære om religioner i årtier

Gruppen var enige om å tilføye følgende to punkter:

I islam blir kvinner sett på som halvparten så mye verd som menn.

I islam blir kristne sett på som vantro

annonse

annonse

Vi spurte Ola hvordan det hadde gått med gruppearbeidet, da han kom hjem fra skole 17.12. Ola var lei seg og fortalte at Krle-lærer hadde sagt at: “Du kan ikke skrive dette, du må skrive på nytt”. Dette ble gjort, siden det ble forlangt av lærer.

Vi følte at det var urimelig å irettesette Ola, som hadde vist utforskende kreativitet ved å lete opp ny relevant informasjon med kildehenvisning til internett. Vi tok kontakt med rektor, og ba om et møte med henvisning til Lov om grunnskolen og den videregående opplæring: § 9 A-2. Retten til et trygt og godt skolemiljø, der det i første ledd står å lese:

«Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.» Spørsmålet er om lærers reaksjon i dette konkrete tilfellet, kunne sies å bidra til trivsel og læring for vår sønn, Ola.

Vi fikk møte med rektor og lærer 19.12, der vi fikk bekreftet at Krle-lærer ønsket å begrense elevenes bruk av kilder i forbindelse med oppgaven gitt til dette gruppearbeidet. Rektor viste forståelse for at det kunne stilles spørsmål ved behovet for å begrense elevenes bruk av kilder – elevenes alder kunne være en faktor for å støtte dette.

Vi opplever rektor på denne Asker skolen, som en fornuftig administrator og klok leder. Vi er derfor generelt svært tilfreds med skolen til Ola, så dette er ingen direkte kritikk av rektor eller skolen.

annonse

Les også: Høyskoleansatt omtalte islam negativt på Facebook – ble varslet om til skoleledelsen

Rektor har i dag, siste skoledag, tatt seg tid til å sende oss mail der hun blant annet sender en link som viser til Utdanningsdirektoratets nettsider der det blant annet. står at: «Vi jobber med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring. De nye læreplanene skal tas i bruk fra skolestart i 2020.»

Når vi som foreldre, for første gang, går inn på disse nettsidene fra Utdanningsdirektorate – finner vi følgende spørsmål: Hvorfor fornyer vi fagene? Disse er besvart i 3 punkter (der vi viser ett utdrag):

1. Det elevene og lærlingene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

2. Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring.

annonse

Vi, som foreldre til Ola, er glade for å lese nettopp dette. Vi regner med og håper at dette betyr at alle elever i Norge fra 2020 skal kunne «out of the box», både når de jobber selvstendig og når de jobber i grupper.

Vi ser det som spesielt viktig at alle elever i Norge, fritt kan benytte ny teknologi (PC) med mål om å finne relevant informasjon. Dette er en forutsetning for at vi har reell mulighet til å utdanne barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative – slik Utdanningsdirektoratet etterspør.

Les også: Islam spiser opp demokratiet og ytringsfriheten i Norge

Ola’s Krle-lærer skriver i mail 18.12. blant annet:

Jeg skal prate med ham om det, og forklare at det han har skrevet er på siden av oppgaven, da han ikke har forholdt seg til de kildene han skulle bruke, og at det er årsaken til at setningene ble fjernet. Det er altså ikke hans ytring eller mening i seg selv som er årsaken til at jeg ba han om å endre teksten.

Vi har valgt å godta hennes forklaring, MEN vi forutsetter at skolen fra 2020 følger føringer fra Utdanningsdirektoratet.

annonse

Følger skolene Utdanningsdirektoratet oppskrift på å utdanne barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative – så vil det fremkomme informasjon som ikke står i politisk korrekte lærebøker og heller ikke fremkommer i spesifikke kilder som er forhånds definert av en lærer – slik det ble gjort av Olas tilfelle. Dette vil medføre at elever i Norge vil få anledning til å presentere informasjon, som mange ville oppleve som uønsket, uakseptabel og trolig også krenkende. Da vil en Krle-lærer slett kunne føle at lærer står overfor et dilemma: Skal lærer ta hensyn til krenkedes minoriteters meningsmonopol – eller vise respekt for fri meningsdannelse, og Norges Grunnlov § 100 – Ytringsfrihet bør finne sted?

Vi mener at dette ikke er noe reelt dilemma. Grunnlovens § 100, siste ledd fastslår helt klart at: Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale – så fri meningsdannelse gjelder selvfølgelig derfor også alle skoler i Norge.

Vi ønsker alle riktig God Jul – og et Godt Nytt År i 2020, med full ytringsfrihet for alle elever i Norge.