Politikere har en tendens til å si at «velgerne ikke forstår budskapet», og at det derfor oppstår en avstand til folket. Saken er vel heller den at vi har forstått og vi liker det ikke. Tiden er kommet for å bytte ut partier på Stortinget.

De tradisjonelle venstre-/ høyre-partiene på Stortinget er kanskje ikke den beste løsningen for å sikre Norges framtid. Står denne type partier for fall ved neste stortingsvalg i 2021?

Arbeiderpartiet sliter på meningsmålinger, og mye av årsaken er at man har en utydelig ledergruppe og «et svakt politisk budskap», som reelt sett ikke skiller seg mye ut fra Høyre.

Arbeiderpartiet er inne i en dårlig fase, og slet både under stortingsvalget i 2017 og ved årets kommunevalg. Ved begge valg ble det sagt at «velgerne forstod ikke budskapet».

Det er ingenting ved dagens lederskap og politiske uttalelser i Arbeiderpartiet, som indikerer at det tidligere så enormt store partiet vil reise seg.

På venstresiden har Arbeiderpartiet SV, Rødt og MDG som potensielle støttespillere.

De tre sistnevnte er «protestpartier» eller «populistpartier» og vil, dersom de skulle få makt, føre Norge ut i en ulykkelig situasjon knyttet til innvandring og «føleri rundt klima», for eksempel ved at «oljekranene i Nordsjøen skrus igjen».

SVs, Rødts og MDGs velgere ser ikke konsekvensene av de tre partienes politikk på kort og lang sikt så velfødde som de er etter å ha levd i «norsk oljeoverflod» de siste 40 årene.

Det er Arbeiderpartiets forbannede plikt å fortelle velgerne at SV, Rødt og MDG utgjør en betydelig fare for Norge, dersom de skulle få makt, og det holder ikke at Ap vagt sier «vi kan ikke sitte i regjering med Rødt».

Erna over og ut

På motsatt side i politikken har vi Fremskrittspartiet, som har desimert seg selv fra å være et parti med en oppslutning på rundt 30 prosent på meningsmålingene, da Carl I Hagen overlot partiet til Siv Jensen. I dag kaver partiet på rundt 10 prosent på meningsmålingene etter å ha sittet seks år i regjering.

Sitter FrP to år til i regjering er det fare for at de faller ut av folks bevissthet, som et parti på borgerlig side med «klare og selvstendige meninger» rundt for eksempel innvandring, skatt og avgift, forsvar og lov & rett.

Høyre merker regjeringsslitasjen minst av de fire som nå sitter i regjering, men stadig oftere stilles det spørsmål ved Erna Solbergs intensjoner og hun gir ingen klare svar tilbake.

*FNs Migrasjonspakt: Vi trengte den egentlig ikke, men regjeringen Solberg fikset oss inn i den ved håndsopprekning i regjeringen der H og Venstre hadde flere hender enn FrP.

*Acer: Acer-avtalen, som knytter Norge til EUs energimarkedspakke ble i mars 2018 stemt igjennom av Stortingets flertall.

Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Miljøpartiet De Grønne stemte for, mens Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, Kristelig folkeparti, og Rødt stemte mot.

Noen kritikere frykter at avtalen er i strid med grunnloven og kan føre til krav om at Norge må bygge flere utenlandskabler som vil drive kraftprisene opp i det hjemlige markedet.

*Norges plass i FNs Sikkerhetsråd: Erna bruker millioner på å sikre Norge en plass i rådet, og henvender seg til land som Nord-Korea, Saudi- Arabia, Bahrain, Tadsjikistan, Turkmenistan og andre ikke-demokratiske land, for å få plassen. I bytte mot hva?

*Det er gjentatte ganger pekt på at Norges forsvarsevne er sviktende. Ulne svar fra Erna kommer, når spørsmålet bringes på bane.

*39 milliarder brukes på bistandshjelp i 2019, og en del av pengene går til korrupte makthavere viser det seg. Vi bruker av Oljefondets avkastninger enorme beløp med å ta inn migranter, flyktninger og asylsøkere som vi ikke er i stand til å integrere eller få i arbeid.

*Erna-regjeringen vender seg mot mange i det norske folket, som er dypt uenige i at det foregår en «rasistisk tone overfor muslimer» her til lands.

At enkelte utspill i kommentarfelt og sosiale medier er uheldige, klønete og peker mest tilbake på de som avleverer slikt er riktig, men at det skal brukes enorme beløp på «rasisme og diskriminering» er et knefall for de usunne kreftene i Norge, som ikke tåler reell ytringsfrihet.

*At Erna-regjeringen ikke vil lytte til de som snakker, skriver og kan mye om «svenske tilstander» vitner om en tilstand av «politisk blindhet», som vi ikke kan godta.

Venstre og Kristelig Folkeparti forbigår jeg i stillhet. Jeg går uten videre ut ifra at velgerne har såpass kunnskap om disse to partiene nå, at de ikke får plass på Stortinget etter valget i september 2021.

En klok mann skrev på min Facebookside for noen dager tilbake:

«Jeg synes det er merkelig egentlig at alle de partiene som nå gjør det svært dårlig, som Høyre, FrP, Venstre og KrF, ikke klarer å se seg i speilet og se på sin egen politikk.

Velgerne får høre at vi ikke har oppfattet deres budskap, og at det er derfor de faller i oppslutning.

Jeg mener sannheten er motsatt. Jeg som velger har oppfattet deres budskap, men jeg liker ikke budskapet. Derfor stemmer jeg ikke på dem. Og helt sikkert mange med meg».

Redningspartier i horisonten?

Senterpartiet blir en joker ved kommende stortingsvalg, og det store spørsmålet er hvilken side lander de på – «venstresiden» eller «borgerlig side»?

Slik mange oppfatter det har Senterpartiets velgere lite å hente ved at Sp inngår i en regjering/ valgteknisk samarbeid med Ap, SV, MDG og Rødt.

Senterpartiets grunnstamme av velgere har mange av dem tilhørighet på bygd og land og det ville være en katastrofe for landbruksnæringen og for bygdefolk/ sysselsetting utenfor byene generelt om MDG får «en eneste, liten finger på rattet».

MDG er partiet som vil «avvikle alt mulig som krever energi eller antas å forurense» inklusive deler av bøndenes inntektskilder, og MDG vil prakke på bygdefolk elbiler ved å heise diesel- og bensinprisene til grusomme høyder.

Rett bak det syke partiet MDG kommer Sosialistisk Venstreparti og Rødt i samme ånd. Her er det mange offentlige ansatte i «trygge stillinger» som er velgerne og mennesker i «protestmodus», som ikke er i stand til å se helhet og konsekvens, og det er skatt, skatt, skatt som skal finansiere økt innvandring og miljøhysteri.

Dersom Senterpartiet finner veien tilbake til den borgerlige siden og sentrumspartiene Venstre og KrF ramler ut av Stortinget vil det åpne for nye konstellasjoner på tinget. Men spørsmålet er om det er nok for å få en slagkraftig politikk med hovedfokus på å sikre Norges fremtid.

Kan hende må det et tydeligere borgerlig alternativ til, som samler mengder med velgere bak seg, og da snakker jeg ikke om Vidar Kleppes Demokratene, som i og for seg har appell hos mange rundt Fremskrittpartiets velgerbase, men partiet Nye Borgerlige.

Nye Borgerlige startet i Danmark og er et konservativt dansk politisk parti, stiftet i 2015 og som ved årets Folketingsvalg sikret seg 4 av 179 plasser. I likhet med Sverigedemokratene er Nye Borgerlige under utvikling både i Danmark og her i Norge.

Over tid har jeg mottatt eposter fra den norske avdelingen av Nye Borgerlige og jeg må si her er det mye «sunt vett» ute og går, som jeg kommer til å fortsette å følge med på.

I samtaler med folk finner jeg at de aller, aller fleste av oss ser forskjell på «rett og galt», enten det gjelder skatt, innvandring, kriminalitet, klima, helse- og sosialtjenester, skolevesenet og forsvarets kapasitet, og jeg opplever at vi er på vei vekk fra «sunt vett» med dagens regjering og det grusomme alternativet på venstresiden i norsk politikk.

Jeg vil oppfordre folk til å holde et øye på Nye Borgerlige, som jeg opplever som et parti med gode tanker om Norges fremtid.