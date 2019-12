annonse

Diversity Council Australia oppfordrer alle arbeidsgivere til å droppe julefester, og heller kalle det med et inkluderende navn.

Dette mangfoldsrådet er opptatt av å skape inkluderende, multi-troende arbeidsplasser.

Rådet for mangfold mener at ikke-inkluderende opplevelser på arbeidsplassen kan ha alvorlige følger, på linje med seksuell tvang eller trakassering.

For presisjonens skyld: De vil endre begrepet «Christmas Parties» til «Holiday seasons drinks».

– Hvis du skal arrangere en julefeiring, prøv å sørge for at den føles inkluderende for de med en annen tro, for arbeidsplassen er for alle, formaner Lisa Annese. Hun jobber for Rådet for mangfold. Saken ble først omtalt i Herald Sun (betalingsmur), og senere av MailOnline og Breitbart.

Det stort sett skattefinansierte mangfoldsrådet skriver på sin hjemmeside:

– Mange organisasjoner feirer slutten av året med en julefest. Vi sier bare at det er viktig å huske på at mange australiere ikke feirer julen på en religiøs måte, enten fordi de følger en annen religion, eller fordi de ikke er tilknyttent noen religion overhodet. Det er mye en organisasjon kan gjøre for at disse også skal føle seg inkludert på denne tiden av året.

Tidligere har rådet for mangfold jobbet for– å forby ordet formann (chairman) og uttrykk som «you guys». De argumenterte da på følgende måte:

– Tenk om vi istedet for «chairman» eller «you guys» brukte begrepene «chairwhite» og «you whiteys».

Ynkelig

Parlamentsmedlem Mark Lathan, som representerer det populistiske One Nation party, er lite imponert:

– At Rådet for mangfold later som at noen føler sek krenket av dette (…) skyldes kun at de forsøker å få en slags ynkelig betydning. De får pengene sine fra big business og myndighetene, som sløser bort pengene sine (…) De er veldig ekstreme i sine konklusjoner.

Oljeselskapet Wintershall/DEA, med norsk hovedkvarter noen hundre meter fra hvor jeg sitter nå, bestemte seg i år for å avlyse julebordet, og i stedet arrangere «One Company Party», siden de nylig hadde fusjonert.

