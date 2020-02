annonse

Gammelmedias innvandringsdebatt har alltid manglet en seriøs form. Det har resultert i en kraftig polarisering, og her er Dagsavisen en viktig bidragsyter. Fosli selv er lei av useriøse angrep og vurdere å innrapportere Dagsavisen til PFU.

Dagsavisen publiserer et innlegg av Jarl Wåge. Denne gangen sammenlikner han Frp og forfatter Halvor Fosli med deportasjonen av jødene under krigen.

– La oss se for oss et «worse case scenario»; at folk som har kommet til Norge ikke kan eller vil la seg assimilere, ikke vil gi avkall på egen religion, klesdrakt, kultur, matvaner. Da kan det bli fryktelige tilstander her i landet. Under 2. verdenskrig ble om lag 800 jøder deporterte fra Norge til konsentrasjonsleirer i Tyskland. I Fosli sin løsning kan det bli snakk om et par hundre tusen som skal tvangssendes til et eller annet vagt «dit», skriver Wåge i Dagsavisen.

Redaktørstyrte medier trenger ikke anonyme innsendere

Gammelmedia er ikke så opptatt av krav om argumenter, eller logisk holdbare resonnementer. Slik som her, Fosli kommer med forslag til løsning. Da er det godtatt å sammenlikne han med historiens aller mørkeste kapittel. Dagsavisens ansvarlige redaktør Eirik Hoff Lysholm er nestleder i styret til Redaktørforeningen, de som gav Resett avslag på søknaden om å bli medlem.

– Bør jeg melde dette til PFU eller til politiet? Jeg begynner å bli mektig lei, skriver Halvor Fosli på Facebook.

– «Redaktørstyrte» medier med statsstøtte er en vits når det gjelder tekster som handler om innvandring og integrering – de slipper til udokumentert skitkasting. De forsøpler debatten. De ødelegger et fritt, saklig debattklima, mener han.

Frp motarbeider globalisering

– Fra Oslo Frp har det kommet forslag om at Fremskrittspartiet skal bli et parti for patrioter. Mest sannsynlig er det ikke fotballpatrioter det er snakk om. Patriotene i denne sammenhengen er heller de som er imot innvandring. Spesielt av muslimer. I de kretser er de som mener at Norge har plikt til og råd til å ta imot et avgrensa tall flyktninger, er lite patriotiske. Ja, mange mener at disse godhetstyrannene er quislingar og landsforræderer. I alle fall multikulturister og globalister med null forståelse for norske, kristne, hvite verdier, skriver Wåge i Dagsavisen.

Wåge skriver videre at Frp har engasjert forfatter Halvor Fosli i sitt innvandringspolitiske utvalg. Fosli har nettopp utgitt «Mot et nasjonalt sammenbrudd – Norge i masseinnvandringens tid» på Document Forlag. Wåge mener at den boken gir opp et innblikk i Foslis syn på innvandring. Wåge påstår at han vil ha en innvandringspause, og at det betyr stengte grenser. Så vil Fosli bort fra integrering fordi han mener at mange ikke er integrerbare. Slike tanker mener Wåge hører hjemme hos islamfientlige SIAN. Isteden for integrering så foreslår Fosli assimilering. Wåge lurer på hvordan det vil bli, skal de drikke sprit og spise svinekjøtt, skal de kles seg som oss, kanskje de skal slutte å be til Allah og konvertere til den kristen guden?

Wåge ser på det som en selvfølge at Fosli likner på SIAN, men han kommer også med en annen avsløring. Fosli minner om Fjordmannen, bare i en mildere språkdrakt.

– At Fosli sitt tankegods er sammenfallende med en sekterisk gruppering som SIAN, er ikke noe å ta nevneverdig på vei for. Det som er myke mer skremmende, er at vi finner likheter mellom Fosli sine ideer og de til Peder Are Nøstvold Jensen alias Fjordman alias (etter egne utsagn) Breidablikk i serien 22. juli på NRK. Ja, han, ja. Som med sine tekster om islam sin ødelegging av Europa og en politisk maktelite som åpner opp for disse øydeleggerne, ble nevnt som ei inspirasjonskilde for 22. juli-terroristen.

Neste år er det stortingsvalg

Wåge frykter at Foslis ideer skal komme inn i Frps program. Da vil sosiale medier være oversvømt av bilder med slagord og oppfordringer til «lik og del».

Han ser for seg hvordan de vil være:

«Frp vil stenge grensene øyeblikkelig og innføre full innvandringspause. Enig?»

«Bare innvandrerer som blir som oss, får bli i Norge. Lik og del».

«Ikke-integrerbare innvandrerer skal ut av Norge sporenstreks. Enig? Lik og del.»

«Vi er villige til å bryte alle internasjonale avtaler. Du og. Ikke sant?»

«I Norge drikker vi sprit og spiser svin. Lik det eller ryk og reis.»

