annonse

annonse

Sosialismen fjerner det som gir vekst, optimisme og det som finansierer velferdsstaten vår. De bruker klima som unnskyldning, selv om vi ikke kan styre klima.

Norge har en oljebransje som er best på miljø, effektivitet og sikkerhet. Det er ingen oljeselskap i verden som har så lite utslipp som Equinor. I tillegg er Norge praktisk talt konkurs uten oljebransjens inntekter. Halvparten av eksportinntektene våre for 2019 kom fra olje og gass. Har folk glemt at Norge var omtrent ingenting før vi fikk olje- og gassproduksjon, og at Stavanger var Norges fattigste by?

annonse

Når Trondheim Ap sier nei til olje og gass, så sier Ap altså ja til en politikk som sier ja til mer klimahysteri, liberal innvandring, mindre konkurranse og mer politisk overstyring. Disse politiske retningsvalgene har enorme kostnader uten økonomisk inndekning. Når skal Ap bli stilt til ansvar for en politikk som gjør Norge om til en tapernasjon?

Hva slags signal sender Ap til unge folk som vurdere å utdanne seg for en jobb i olje- og gassbransjen? Er det ikke på tide at venstresiden begynner å framsnakke oljebransjen og faktisk vise litt takknemlighet til alle som har jobbet i næringen.

Les også: Greenpeace: Ingen prinsipielle forskjeller på alkohol-tobakk/våpenreklame og oljereklame

Disse politikerne har heller ikke tenkt på at vi må begynne allerede i 2035 å plugge brønnene om vi skal rekke å stenge ned innen 2050. Hvor er ansvarligheten og klokskapen hos disse politikerne?

annonse

Jobber du i olja, eller ønsker du det beste for Norge, ja da kan man ikke være medlem i Ap mener jeg.