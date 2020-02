annonse

annonse

Styrelederen til den sveitsiske storbanken UBS, Axel Weber, mener at markedene undervurderer risikoen som coronaviruset utgjør for verdensøkonomien.

Weber kom med kommentarene under et intervju med Bloomberg TV på lørdag.

– Det kommer til å være en stor påvirkning, som kommer til å fortsette utover første kvartal. Fiskale mottiltak, som skattelette til firmaer, samt noe nødfinansiering, kommer til å være veldig viktig for hjelpe firmaer igjennom krisen, sa han.

Artikkelen fortsetter

«Enormt fall»

Ifølge UBS og Webers estimater, vil den globale vekstraten oppleve et «enormt fall» – fra 3,5% til 0,5% – i første kvartal 2020. Kina vil oppleve negativ økonomisk vekst i samme periode, for første gang siden minst 1990, ifølge data samlet inn av Bloomberg.

Weber mener likevel at kinesiske og andre sentralbanker i Asia har handlingsrom for å motvirke sjokket utover å justere renten.

Les også: Corona-smellen koster flyselskapene 280 milliarder

– De har et ganske stramt system med kontroller av investeringskvoter, som de kan liberalisere midlertidig for å prøve å få investeringene i gang, sa han.

Han la til at dette handlingsrommet kommer med forbeholdet om at sentralbankene må være nyskapende og å kunne påta seg en høyere risiko ved å bruke en ekspansiv pengepolitikk.

Kortvarig

Kinas ambassadør til Storbritannia, Liu Xiaoming, sa i et intervju med Sky News onsdag at han tror at påvirkningene av coronaviruspandemien på den kinesiske økonomien kommer til å være kortvarige, og spår en rask forbedring.

Q: How is the effect of epidemic on Chinese economy&potentially world economy?

A: I would say there will be impacts on the economy. But impacts are short-term&temporary, because the fundamentals of Chinese economy are still good. The economy is still very resilient. pic.twitter.com/7v8JgVUbDa

— Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) February 22, 2020