Oljeinntekene er det umulig å erstatte. Men med økende pensjonsutgiftene hører vi hyl om at olje- og gassproduksjonen må avvikles.

– Samtidig holder politikerne seg for munnen og ørene, og vil verken snakke om – eller lytte til råd – om hvor fremtidige inntekter må hentes fra. Har noen av de politiske partier i det hele tatt kommet med konstruktive forslag?, skriver Jan Petter Sissener i Nettavisen.

Han mener at investorer som vil satse på noe annet enn eiendom, er like truet som en ulv med Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum i hælene.

Utgiftene til staten vil stige fremover, mens overføringene fra Oljefondet vil synke. Pensjonsutgiftene er i dag 11 prosent av verdiskapningen, mens i 2050 har den steget til 13 prosent. Overføringen fra Oljefondet vil nå sin topp i 2030 på 10 prosent, deretter vil den falle til 8,5 prosent i 2050. Dette er skremmende lesning, mener Sissener.

Andelen av befolkningen over 80 år er i dag fire prosent, men i 2060 vil den aldersgruppen øke til 10 prosent. I praksis betyr det at færre yrkesaktive skal altså betale for flere eldre. I 2060 er det bare to yrkesaktive per pensjonist.

Hvis vi samtidig skal opprettholde dagens levestandard, sier det seg selv at vi får et kjempeproblem, skriver Sissener og avslutter med en brodd mot våre politikere.

– Hadde dagens regjering – og jeg skal være så redelig mot statsministeren at jeg også slenger på Stortinget – tatt statistikk og beregninger på alvor, ville norske investorer trolig hatt betydelig bedre vilkår.