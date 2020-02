annonse

Ung må ennu verden være. Det skrev Nordahl Grieg før krigen. Etter krigen begynte vi å tro på mennesket – bare vi fulgte med på skolen, så ville himmelen bli skyfri.

– Hva om jeg hadde forutsett at en liten jente med musefletter ville seile over Atlanteren for å redde oss?

– Ville dere da anmodet meg på det aller sterkeste med å innvilge meg selv noen helt hvite dager?

– Eller ville dere ha sagt at jeg bør vokte meg for de hvite frakkene – så de ikke ikler meg en jakke uten ermer og at de deretter stenger meg inne i et polstret rom?

Men nå som vi har kommet inn på de hvite frakkene, rent prosentuelt er det like mange som ser UFO’er i dagens samfunn som så engler i gode gamle dager. Menneskers angst i hverdagen følger utviklingen, i middelalderen var det flere som ble vettskremte av hekser, det er ikke så mange igjen av de nå lenger. Men angsten har fremdeles et sjelelig iboende, en følelse som ligger og ulmer langt der inne. Angsten har i vår tid funnet helt nye årsaker. I dag er det moderne å forklare den negative følelsen for klimaangst.

Lidelsen har den aller høyeste hyppighet blant personer som bor i byer. De kan ha et aktivt sosialt liv, man blir en del av et miljø med mange bekjente og få venner. Samtaleemnene er som regel innarbeidet og det hviler en enighet over det. Innledningen er som regel det som står i gammelmedia, og nå for tiden er de proppfulle av dommedagsprofetier.

Personer som lider av klimaangst følger nøye med på været, og ethvert synlig skifte blir i den sammenheng oppfattet som et signal. Det er folk som føler at at tilværelsen mister sine farger og at den oppleves grå. Vi har med mennesker som har lett for å gråte og se negativt på ting, de med svekket selvtillit og en liten tro på seg selv. Slike som føler at en skyfri himmel brått kan bli et kjempestort problem. Symptomene gjenkjennes ofte med rastløshet og uro, og at de tenker ofte på eller snakker mye om været. Og ikke minst at de mangler konsentrasjon og at de har store vansker med å ta avgjørelser på grunn av skiftende skydekke med uttrykk for regn, men for det meste pent vær.

Ikke mist motet dere trofaste – håper været bedrer seg.