Togtrafikken mellom Østerrike og Italia åpnet igjen søndag kveld etter at to passasjerer, som ble mistenkt for virussmitte, testet negativt på covid-19-viruset.

Det var et tog på vei fra Venezia til München i Tyskland som ble sjekket søndag kveld da det kom til Østerrike. Om bord var det to tyske kvinner med feber. De østerrikske statsbanene ÖBB stanset all togtrafikk til og fra Italia i flere timer.

Da de to passasjerene begge testet negativt for covid-19-viruset, ble jernbanetrafikken åpnet igjen.

ÖBB var allerede informert av det italienske togselskapet da toget kom til grensa ved Brennerpasset. Kvinnene var isolert i toget i påvente av prøvetaking og resultatene. Om lag 500 passasjerer måtte også vente.