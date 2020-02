annonse

Det er med en viss vantro man ser at Sverige setter opp prisene på plastposer til seks – syv kroner. Hva er intensjonen? Skal de fjerne plast fra forbrukskjeden?

Man må begynne å lure hva disse folkevalgte tenker med. En slik tafatt politisk idiotisme har vi her i landet og.

Ja det er ikke måte på hvilke tiltak våre politikere påfører oss innbyggere for å minske plast forurensing i naturen. Etter «Plasthvalen» strandet og døde, har blitt utstilt og omtalt i nærmest alle verdens aviser er plast og microplast blitt en av de nye styggedommene mot vår natur. Og det er ikke vanskelig å være enig. Hvem har vel lyst å spise fisk eller reinkjøtt der det finnes millioner på millioner partikler med plast pr. kg. kjøtt?

Men er denne populistiske politikken noe annet enn akkurat populisme. Ja for å gi folket en liten suttetott, en smokk der de kan roe ned sine bekymringer?

Vi samler inn plast til resirkulering og gjenvinning i stor skala. Vi har strandryddedager der barna er med for å plukke opp andres plast og dritt.

Ja det er så bra at barna får betalt for å hjelpe til.

Redde miljøet. Redde kloden. Vi må avvikle oljen og få plasten dit pepperen gror.

Det er i alle fall det våre «grønne» vil at vi skal gjøre. Selv AP som har forlatt sine arbeidere i grøftekanten der de en gang jobbet for å lage vei for eliten er forlatt.

Menigmann og kvinne må begynne å stille spørsmål.

Vi har teppebombet vår kyst med vindturbiner. De rager i landskapet og de raserer vårt fugleliv. De tar til og med livet av TV signalene… Gu bedre liksom. Var det først da de reagerte?

Og nå skal vi dekke vår kyst og våre havområder med Havvind. Vindturbiner, (drapsmaskiner) burde de hete. Midt i trekk og spiseområdene til våre skjøre fugler. Må skjønne at en vindturbin har en rotor hastighet på ca 300 km/t på ytterste punkt på bladene. En fugl har ikke en sjanse i helvete å fly fra en slik giljotin…

Men så var det den plasten da… I utsatte steder er erosjonen på disse « fantastisk grønne» vindturbinene så stor at de må skifte ut rotorbladene hvert 4 – 5 år. Dvs. Med en levetid på ca. 20 år er de bladene skiftet ut ca 5 ganger..

Erosjonen er avskalling av microplast grunnet vær og akkurat vind…

Så da forsøpler vi vår natur. Vårt dyreliv, drikkevann og nå på toppen av det våre hav og vår næringskjede med microplast…

Og dette gjør vi for å omstille oss til et grønt skifte?

Er det mulig å bli så idiot? Jeg burde slutte å skrive her men det virker som om våre politikere vet dette.

Men med parisavtalen i hånd så ofrer de vårt land, vårt dyreliv og vårt hav, helse, for å oppnå en fiktiv avtale som ikke vil utgjøre noe annet enn økte avgifter og en forurenset klode.

Det er med en skuffet innsikt jeg ser. Våre politikere. Våre folkevalgte. De som er valgt for å gjøre de beste avgjørelsene for vårt land. For våre innbyggere. Svikter på det mest grunnleggende.

Det er valgt av folket for å jobbe for folket!