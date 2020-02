annonse

Noen få har begynt å våkne opp til det som skjer, men Covid-19 kommer til å få mye større konsekvenser enn de fleste som leser dette til nå har forstått. Viruset kan bli dette tiårets «sorte svane», noe uforutsett som snur opp ned på den verden vi inntil da tok for gitt.

Det nye coronaviruset som nå kalles Covid-19 oppsto et sted i Hubei-provinsen i Kina høsten 2019. Mest sannsynlig stammer det fra et virus som har tilhold i flaggermus, selv om det fortsatt ikke kan utelukkes at det har sin opprinnelse i et laboratorium i Wuhan.

Lokale ledere i Wuhan trenerte informasjon om viruset i desember, og det fikk dermed mulighet til å spre seg. Det er anslått at fem millioner kinesere reiste ut av de mest rammede områdene av Hubei til sine hjemsteder i andre deler av Kina på nyttårsferie før reiseforbudet og karantene inntrådte i slutten av januar.

Kommunistpartiet i Kina har sendt ut tall på smittede og døde som trolig har undervurdert spredningen av Covid-19 i en betydelig grad. Disse relativt lave tallene har igjen ført til at resten av verden ikke har fått opp øynene for alvoret. Aksjemarkedene har fortsatt å stige og folk i Vesten lever sine liv som før og i stor grad uten erkjennelse om hva som er ferd med å skje.

På Steve Bannons oppdateringer i War Room Pandemic kalles tallene fra Kina ren propaganda og han klandrer vestlige medier som gjengir de løgnaktige tallene dag etter dag.

Det er nå betydelige utbrudd i Sør-Korea og ikke minst i Iran. Iran har grenser til Afghanistan og Pakistan, som mangler helsetilbud som kan kontrollere et slikt utbrudd. Fra Pakistan er det grenser til India. Også i Japan og i Italia virker viruset allerede å være i spredning.

Covid-19 ser ut til å spre seg lettere enn vanlige influensasvirus. En enkelt person i Sør-Korea har smittet over femti personer. På cruiseskipet i Japan ble flere hundre personer smittet selv om de var henvist til sine rom. Og selv ikke mindre smittsom influensa lar seg stoppe, men er noe som vi tar for gitt at sprer seg.

Det har vært åpenbart at helsefaglige myndigheter bevisst har tonet ned alvoret i situasjonen for ikke å spre panikk. Men de som har fulgt tettere med på medier i Asia samt på alternative nyhetsformidlere i Vesten har forstått at det er langt mer alvorlig enn de fleste autoritetspersoner gir uttrykk for. Og retorikken er i ferd med å endre seg og alvoret siger inn. De fleste eksperter ser nå ut til å mene at Covid-19 kommer til å bli en global pandemi. Det kommer også til å komme til Norge, om det ikke allerede er her.

Dødeligheten av viruset er fortsatt noe uvisst, men det er minst én prosent og kanskje så høyt som ti prosent. Uansett havner så mange i en kritisk tilstand at helsevesenet selv i utviklede land kan komme til å knele under belastningen.

Frykten for viruset har allerede ført til at kinesiske myndigheter har stengt ned hele regioner og innført forsamlings- og reiseforbud. Det rammer produksjon og konsum i verdens nest største økonomi. Og noe av det samme kommer til å skje i andre land ettersom viruset kommer dit. Og om ikke myndighetene innfører restriksjoner, kommer mange individer selv til å pålegge seg begrensninger. Turisme og flytrafikk kommer til å rammes over lang tid, det vil påvirke oljeprisen.

Men trolig blir mer eller mindre hele økonomien rammet i land etter land. Kritiske produkter kan bli nasjonalisert, Kina har allerede stoppet eksporten av munnbind og beskyttelsesdrakter. På sikt kan hele globaliseringen av produksjon bli reversert som følge av erfaringen man gjør seg etter Covid-19.

Det er i denne situasjonen ikke nødvendigvis så mye hver enkelt kan gjøre for å forberede seg. Men får man tak i effektive ansiktsmasker, kommer nok det til å bli knapphet på etterhvert. Jeg ville heller ikke planlagt med flyreiser og cruise de neste fem-seks måneder. Hvis noe skjer, vil du helst være i nærheten av Norge og ikke strandet i et fremmed land.

Flere personer enn normalt kommer derfor til å feriere i sitt eget land. Asiatiske turister kommer neppe til Norge de neste tolv måneder. Alle som driver forretninger eller investerer på børsen, inkludert Oljefondet, bør begynne å bli kreative og forestille seg konsekvenser først som sist.

Og fra økonomiske konsekvenser av en slik størrelsesorden, kommer det til å følge sosiale og politiske konsekvenser. Heller ikke Kommunistpartiet i Kina sitter etter min mening helt trygt.

Vi har advart om det en stund allerede her på Resett, men vi gjør det igjen: Covid-19 kommer til å få langt større konsekvenser enn de fleste hittil har forstått.