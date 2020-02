annonse

Den sosiale dynamikken som oppstår på kommunikasjonsplattformen Facebook er veldig uheldig for det offentlige ordskiftet, og bidrar til å fortære våre demokratiske samfunn innenfra.

Isfronten og drittkastingen mellom gruppene «Folkeopprøret mot klimahysteriet» og motreaksjonen «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet», er en perfekt illustrasjon på hvordan Facebook bidrar til økt politisk polarisering, som igjen undergraver demokratiets grunnpilar – fri meningsutveksling og debatt.

Facebook gjør det utrolig enkelt å klynge seg sammen med sine egne ideologiske meningsfeller i «politiske aktivistgrupper» av alle mulige slag. Det er ofte de samme type personer som ender opp i de samme gruppene – med noe grad av overlapping. Den kunstige intelligensen som styrer Facebook-medlemmenes brukeropplevelse, registrerer hvilke grupper de blir med i og hva slags innhold de vanligvis deler der.

Innleggene som dukker opp i nyhetsstrømmen på Facebook er valgt ut av avanserte algoritmer, som i stor grad serverer de innleggene som det er størst sjanse for at brukerne trykker seg inn på, basert på deres brukerhistorier. Denne effekten er selvforsterkende, spesielt i politisk sammenheng. Jo mer man klikker seg inn på en viss type innlegg – som fremmer en viss type politisk ideologi – jo større sannsynlighet er det for at flere innlegg av lignende karakter dukker opp i nyhetsstrømmen til brukerne.

Facebook registrerer også hvem som har lignende interesser og setter dem enkelt i kontakt med hverandre gjennom den såkalte «personer du kanskje kjenner»-funksjonen. Algoritmestyrte nyhetsstrømmer gjør det derfor lettere for politisk likesinnede å finne frem til hverandre og danne sosiale digitale grupper på tvers and geografiske avstander og sosial status – i mye større grad enn tidligere.

Som en konsekvens av den sosiale dynamikken som oppstår, eksponeres man mindre for politiske meningsmotstandere, med uheldige konsekvenser. Uten jevnlig intellektuell motstand blir rommet for fruktbar debatt og kompromiss med politiske meningsmotstandere stadig innsnevret – på tvers av det politiske spekteret. På denne måten oppstår de nå beryktede digitale ekkokamrene – hvor politisk likesinnede personer gjensidig tirrer hverandre opp, og graver seg lenger og lenger ned i sine forutinntatte politiske og ideologiske preferanser.

Med hele Norges befolkning i prinsippet bare noen tastetrykk unna hverandre, er det enklere enn noensinne å øyeblikkelig kommunisere med meningsmotstandere på kryss og tvers av det langstrakte land. Dette er ikke nødvendigvis positivt med tanke på å oppnå en fruktbar politisk debatt, heller motsatt. Når man ikke trenger å si noe direkte til ansiktet til personen som man henvender seg til, oppstår det til en slags «dehumanisering» av meningsmotstandere.

De blir kun et statisk og livløst bilde i en av flere samtalegrupper som ofte assosieres hårreisende idiotiske politiske meninger. Dette fenomenet medfører sosiale konsekvenser som går utover debattklimaet. I stedet for å snakke med sine meningsmotstandere, snakker man heller stygt om dem med sine meningsfeller. Og når man først snakker til motparten, går det gjerne i fornærmelser, frekkheter, og idioterklæringer – gjerne i lite hyggelige ordelag.

Det fører ingenting godt med seg når fornærmelser, drittkasting og frekkheter er standard modus operandi i en politisk debatt – ikke bare når ytterfløyene møtes for debatt, men også når «moderate» meningsmotstandere går i klinsj. Det hjelper ingenting å kalle en person du ikke er politisk enig med for «en idiot» på Facebook, selv om man har sin fulle rett til å gjøre det. Det gjør faktisk vondt verre, ettersom det er mindre sannsynlig at vedkommende tar de fremlagte argumenter til etterretning og forandrer mening.

Sosiale medier skulle gjøre demokratiet enda bedre gjennom en mer åpen og tilgjengelig debatt, men det motsatte har faktisk skjedd. De river våre demokratiske samfunn – ikke bare Norge, men også resten av Vesten – sakte men sikkert fra hverandre innenfra.