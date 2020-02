annonse

Stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) er lei av at staten gir kunstnere som bruker kjønnsorganer, avføring eller kroppsvæsker i kunsten offentlig støtte.

Hun sier til NRK at to tydelige eksempler på det hun opplever som feilaktig bruk av offentlige midler er at kunstner Vegard Vinje får millioner av kroner årlig for en teateroppsetning der han spruter maling ut av anus, og at Ulf Nilseng har mottatt 3,3 millioner for å putte penis gjennom «glory-hole».

– Det må være lov som politiker å rett og slett stille spørsmål om dette er forsvarlig bruk av skattebetaleres penger, sier hun til NRK og hun sier videre om at folk har latt seg provosere:

– Det er ikke kunsten i seg selv som provoserer mest. Jeg tror det er nettopp det at skattebetalerne finansierer dette.

Steiler av politikerutspillet

Kunstner Ulf Nilseng påpeker at han fikk 1,2 millioner kroner i støtte for forestillingen «Gloryhole», og at de drøyt tre millionene Hjemdal snakker om gjelder for en hel trilogi.

Nilseng mener kunst handler om ytringsfrihet, og oppfordrer politikere til ikke å dømme kunst de ikke har sett.

– Jeg syns det er helt forferdelig. Stykket «Gloryhole» handler ikke om penisen min, det handler om kjærlighet, nærhet og kropp, sier han til NRK.

Raja: – Kunsten skal være fri

Silje Hjemdal sier hun har fått signaler fra andre kunstnere, som mener seg utelukket med dagens prioriteringer for tildeling av offentlig støtte, og hun utfordrer kulturminister Abid Raja i saken, skriver NRK.

Kultur- og likestillingsministeren sier kunsten må være fri, og at det ikke er opp til politikere å bestemme hvem som skal få offentlig støtte.

– Hele poenget er at kunsten skal være fri. Det er ikke vi som skal hverken dømme eller bedømme kunst. Vi skal gi midler, så er det kunstfaglige råd som ligger til grunn for hvem som skal få støtte eller ikke, sier Raja til NRK.

Raja mener som kunstner Ulf Nilseng at det dreier seg om ytringsfrihet.

– Kunstens formål er å engasjere oss, berøre oss, provosere oss. Hvis vi går inn og dømmer kunsten så vil vi begrense ytringsfriheten, sier han til NRK.