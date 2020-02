annonse

Italienere i regionene hvor coronaviruset har fått fotfeste virker å forberede seg på en lang karanteneperiode.

Drevet av frykt for det raskt spredende coronaviruset, har italienerne i over store deler av Nord-Italia begynt å hamstre hermetikk, tørrmat, mel og andre grunnleggende nødvendigheter.

Søndag kveld/natt 23. februar og mandag morgen/formiddag 24. februar rapporterte flere italienere som tomme supermarkedshyller på sosiale medier.

Se under for utvalgte tweets fra italienere

En person som angivelig heter «Lorenzo Castellani» skrev kl. 09:18 mandag morgen: «Søsteren min sender meg dette bildet av supermarkedet under huset hennes i Milano. Det ser ut som en Crichton-bok eller en katastrofefilm.»

Mia sorella mi manda questa foto del supermercato sotto casa sua a Milano. Sembra un libro di Crichton o un disaster movie. pic.twitter.com/W9AxOVgSIg — Lorenzo Castellani (@LorenzoCast89) February 24, 2020

En Twitter-konto som kaller seg «❁𝑺𝒂𝒓𝒂⁷シ᪥» skrev 00:47 natt til mandag: «Foto tatt i et supermarked i Romagna, 4 timer unna Piacenza-utbruddet, men supermarkeder blir stormet her også.»

Foto scattata in un supermercato in Romagna, 4 ore distante dal focolaio di Piacenza, ma i supermercati sono presi d’assalto ancge qui. #COVID19italia pic.twitter.com/9oziOKqcVJ — ❁𝑺𝒂𝒓𝒂⁷シ᪥ (@sara_venusbro) February 23, 2020

En annen italiener ved navn «Lorenzo de Vidovich» skrev på engelsk kl. 19.44 søndag kveld: «Dette er et supermarked i Milano, 23. februar, 19:30. Vanskelig å forklare #coronavirus #coronavirusutbrudd #coronavirusitalia #coronaviruslombardia

En Twitter-konto som kaller seg «Raffaele W.F.» mener det ligner på zombieapokalypse: «Men så fint det er å oppleve en zombie-apokalypse. #coronavirusitalia #Milano #coronavirus #COVID19italia #Esselunga #COVID19 #WuhanCoronavirus,» skrev han kl. 08:08 mandag morgen.

En annen konto som kun kaller seg «— ◟̽◞̽» skrev kl. 18:34 søndag kveld: «Jeg er på supermarkedet og ingenting. Ok. Ingenting til meg.»

Sono al supermercato e niente. Va beh. Niente secondo per me. pic.twitter.com/xKsmzSJWGL — ◟̽◞̽ (@flawlessloujs) February 23, 2020

Anbefalinger

Italienske myndigheter har ifølge lokalavisen La Spezia gitt flere anbefalinger for at innbyggerne i de utsatte områdene skal kunne beskytte seg best mulig mot utbruddet, inkludert å:

Vaske hendene ofte med hydroalkoholholdige løsninger; unngå nær kontakt med personer som lider av luftveisinfeksjoner; ikke berøre nesen, munnen og/eller øynene med hendene; dekke til nesen og munnen når man nyser, ikke ta antivirale midler eller antibiotika; rengjøre overflater med alkohol- eller klorbaserte desinfeksjonsmidler; kun bruke maske hvis man mistenker å være syk eller passer på syke mennesker.