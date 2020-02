annonse

annonse

Sjefsredaktør i Nettavisen mener at «Byrådsleder Raymond Johansen har en uforståelig motvilje mot å innrømme og ta ansvar for systematiske lovbrudd i Oslo kommune».

Gunnar Stavrums kritikk mot Johansen kommer på bakgrunn av lovbruddene som NRK avdekket 8. november 2019, der det kom frem at antallet lovbrudd i Oslo kommune var på hele 252.032.

Les også: MDG-leder går av i protest – kaller partiet «ekstremt»

annonse

Bare i sykehjemsetaten, har det over de siste syv årene i snitt vært rundt 10.000 lovbrudd i året. Og det er ingenting som tyder på at lovbruddene er helt borte. Totalt er dette et gjennomsnitt på over 150 lovbrudd hver eneste dag.

I sitt innlegg kommer Stavrum med et stikk til Johansen:

– Ingen har en nøyaktig oversikt over antall lovbrudd under byrådsleder Raymond Johansen, aller minst han selv. Uten NRK ville vi ikke hatt disse tallene på bordet. Derfor er det litt eplekjekt når byrådslederen skriver debattinnlegg og ber meg sjekke fakta, skriver sjefsredaktøren for Nettavisen.

Til slutt skriver Stavrum «Sjekk fakta selv, Raymond Johansen!»

annonse