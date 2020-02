annonse

Oljedirektoratet har gitt samtykke til oppstart for Skogul-feltet i Nordsjøen. Bygges ut for 1,5 milliarder kroner.

Samtykket til oppstart av Skogul gis til rettighetshaverne i utvinningstillatelse 460.

Skogul ble påvist i 2010 og Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent tidlig i 2018.

Utvinnbare ressurser ble anslått til 1,5 millioner standard kubikkmeter olje (9,4 millioner fat) i PUD. Det gjør Skogul til et av de minste feltene på norsk sokkel.

– Små felt kan også skape verdier

Feltet bygges ut med en havbunnsramme som er tilknyttet Alvheim FPSO via Vilje-feltet.

Operatør Aker BP planlegger oppstart i mars 2020, i tråd med PUD. Utbyggingskostnadene ble ved innlevering av PUD beregnet til ca 1,5 milliarder kroner.

– Skogul bidrar til god ressursutnyttelse i Alvheim-området. Prosjektet er et eksempel på at selv små felt kan skape verdier for rettighetshaverne og det norske samfunnet, sier Arvid Østhus, underdirektør for Utbygging og drift Nordsjøen i Oljedirektoratet.

Pris for ny teknologi

Rettighetshaverne for Alvheim-feltet fikk Oljedirektoratets IOR-pris i 2018 for bruk av nyutviklet teknologi, deling av data og evnen å se og utvikle et større område under ett.

Et leteprogram nær feltet har resultert i funn og utvikling av flere nye funn. Disse har blitt bygget ut, samt at funn også utenfor feltområdet har blitt knyttet opp til Alvheim.

Skogul er et eksempel på dette. Dette har bidratt til at reservene i Alvheim-området er mer enn doblet sammenlignet med det som ble beskrevet i godkjent Plan for utbygging og drift i 2004.

Fakta Skogul-feltet

Operatør: Aker BP ASA

Område: North Sea

Historiske investeringer per 31.12.2017: 467 MILL NOK (i løpende kroner)

Framtidige investeringer fra 2018: 1 422 MILL NOK (i faste 2018-kroner)

Utbygging

Skogul ligger i den midtre delen av Nordsjøen, 30 kilometer nordøst for Alvheim. Vanndybden er 110 meter.

Skogul ble påvist i 2010, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i mars 2018. Utbyggingskonseptet er en to-slissers havbunnsinnretning med en produksjonsbrønn med to laterale grener knyttet til Alvheim produksjons- og lagringsskip (FPSO) via Vilje-feltet.

Reservoar

Reservoaret inneholder olje med en mindre gasskappe i sandstein av eocen alder og har meget gode egenskaper. Det ligger på 2100 meter dyp.

Utvinning – transport-status

Feltet vil bli produsert med trykkavlastning og naturlig trykkstøtte fra vannsonen.

Brønnstrømmen skal transporteres i rørledning via Vilje til Alvheim-skipet.

Produksjonsstart ventes i begynnelsen av 2020.

Faktakilde: Norsk Petroleum