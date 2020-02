annonse

Statlige midler til flyktninger har tørket inn: Hver tredje svenske kommune kutter velferden i 2020, ifølge en undersøkelse fra SVT Nyheter.

70 prosent av Sveriges kommuner har deltatt i SVTs undersøkelse av hvordan velferdsbudsjettet har utviklet seg.

Av disse svarer hver tredje at man kutter på minst noen områder. Én av fem kommuner svarer at dette fører til en forringelse av velferdskvaliteten.

Inntektene faller – utgiftene øker

Annika Wallenskog, Sveriges kommune- og regionaløkonom, forteller til SVT at mange kommuner har hatt en høyt kostnadsnivå der de fikk høye skatteinntekter og bidrag fra staten.

– Nå har du en fremtid der inntektene ikke øker like raskt lenger, sier hun.

I SVTs undersøkelse kommer det fram at hver femte kommune vil kutte i eldreomsorgen.

Nesten like mange oppgir at budsjettet vil være lavere i barnehage og skoleomsorg, og i underkant av hver femte svarer at de kutter på barneskolen, videregående og annen utdanning.

Nesten hver femte kommune svarer også at dette fører til dårligere velferdskvalitet.

Et flertall i Riksdagen ønsker å gi 7,5 milliarder svenske kroner ekstra til kommuner og regioner i år. I følge Annika Wallenskog er det velkomment, men ikke nok.

– Hvis kommunene skulle motta alle pengene som er lovet, ville de fortsatt måtte legge til like mye selv ved for eksempel å effektivisere eller heve skatten til 2022, sier hun til SVT.

Pengekassen tømmes i bakkant av flyktningebølgen

I Sverige har debatten sjelden dreid seg om stor innvandring og dårlig integrering, men «eldrebølgen» har i likhet med i Norge vært hentet fram som et argument for økte utgifter i kommunene.

Mange av de svenske kommunene, som har tatt imot flest migranter og flyktninger, har imidlertid opplevd at kommuneøkonomien presses hardt, når de statlige bidragene har tørket inn og drastiske tiltak har måttet bli iverksatt.

På forespørsel fra SVT om flyktningbølgen i 2015 og flyktningmottak er en viktig faktor, når man ser på hvilke kommuner som har problemer i Sverige, svarer Annika Wallenskog bekreftende:

– Du kan se at mange av kommunene som tok et stort antall flyktninger fikk høy kompensasjon for asylmottaket. Nå går de tom for penger, og så har de bygget opp et kostnadsgrunnlag som du ikke lenger har råd til.

– Hvis du har et stort antall flyktninger på et sted hvor det ikke er veldig mange jobber, vil kostnadene også øke for den gruppen, sier Annika Wallenskog.

Hva med totalbildet?, spør SVT.

– Hvis du ser på det som kalles økonomisk bistand, har den ikke økt veldig mye, men den forblir på samme nivå som 2014 egentlig.

– Vi ser en liten økning, men det er mer knyttet til det faktum at konjunkturene begynner å flate ut. På den annen side ser vi at det er flere elever på skolen, så vi får et høyere press på skolen som følge av at det er flere barn.