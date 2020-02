annonse

Resett har via kilder fått kjennskap til at PU har invitert en delegasjon fra utlendingsmyndighetene i Etiopia. Dette for å få en progresjon i tilbakesendelsene av etiopiere som er her ulovlig. Denne gruppen skal blant annet gå inn i en verifiseringsprosess, hvor formålet er å avdekke riktig identitet, slik at nødvendige reisedokumenter kan utferdiges.

Høsten 2019 gjennomførte PU et tilsvarende samarbeid med de overordnede etiopiske utlendingsmyndighetene. Dette lagspillet førte til at 11 tidligere «ureturnerbare» asylsøkere fra Etiopia ble tilbakesendt med politieskorte på et chartret fly desember samme år.