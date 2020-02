annonse

Folk har organisert seg i Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet». Nå har Faktisk.no kommet med en drittpakke mot de som står bak.

Over 100 000 medlemmer på få dager har skapt bekymring i de etablerte kretser, ikke minst i mediene. Her skal folk skremmes fra å assosiere seg med FB-gruppen.

«Grunnleggeren av den raskt voksende Facebook-gruppen har sammenlignet AUF med Hitlerjugend og kalt muslimer «vår tids nazister». En av administratorene har hetset statsministeren på Twitter, og har klare koblinger til den sterkt islamfiendtlige organisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge».»

Slik starter artikkelen til Faktisk.no.

Faktisk.no skriver at de «har gått gjennom innlegg i sosiale medier som har blitt lagt ut av Amundsen og de andre administratorene og moderatorene i gruppen de siste årene.» Det gjelder til sammen 22 personer.

Legg merke til dette. Gjør du noe som er politisk ukorrekt, som å stille spørsmål ved klimahysteriet, må du regne med å få inkvisisjonen på nakken. Da vil hele din historikk på sosiale medier bli gjennomgått. Faktisk.no blir finansiert blant annen av statsorganet NRK, i tillegg til VG, Dagbladet og Fritt Ord. Kjenner man til noe annet tilfelle hvor en Facebook-gruppe er blitt gjennomgått på denne måten?

«Vi har sett på offentlige innlegg, samt innlegg i lukkede grupper vi har hatt tilgang til,» skriver Faktisk. Intet sted er du trygg.

Men så kommer det noe interessant. Faktisk.no innrømmer at deres funn bare viser «et utsnitt av hva de som styrer Facebook-gruppen har ytret seg om.»

Et utsnitt? Hva innebærer det? Jo, i dette tilfellet er det et selektivt utvalgt – en drittpakke – som ser ut til å være basert på en håndfull av de 22 personene som er administratorer. Kun to personer er identifisert i artikkelen til Faktisk.

«Enkelte av de 22 personene har tilsynelatende holdt en lav profil og ikke delt og kommentert så mye på Facebook. Andre har vært svært aktive både i åpne og lukkede grupper.» Her bruker de upresise uttrykk som «enkelte» og «andre», det kan jo innebære hva som helst.

Faktisk presenterer sitt utsnitt på denne måten:

Flere av dem som styrer «Folkeopprøret» er eller har vært aktive i innvandrings- og islamfiendtlige grupper. Der har de kommet med negative karakteristikker av innvandrere og muslimer.

Både grunnlegger Knut Amundsen og administrator Ole Kristian Sivertsen har vært aktive på Facebook-siden til den høyreradikale og islamfiendtlige organisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge» (SIAN).

Flere av administratorene og moderatorene har hetset navngitte politikere som Gro Harlem Brundtland (Ap), Erna Solberg (H) og Abid Raja (V).

Noen er aktive i anti-barnevernsgrupper, mens andre bidrar til å spre konspirasjonsteorier om vaksiner.

Her kan man legge merke til Faktisk.nos bruk av ordene «fiendtlig» og «hets». Det er negativt ladede karakteristikker som er subjektive og som ikke blir nærmere definert. Hvis Faktisk.no sier at noe er hets, så er det hets. De kunne naturligvis brukt uttrykk som «islamkritisk», men velger å bruke «islamfiendtlig». De kunne sagt at at navngitte politikere var «kritisert», men velger å skrive «hetset».

I resten av artikkelen gjør Faktisk.no det de kan for å knytte Facebook-gruppen som har engasjert seg mot klimahysteriet til ord som «høyreekstrem» og «høyreradikal» og fremstiller ting som er en integrert del av islam (pålegget om verdensherredømme) som en «konspirasjonsteori» i hodene på folk som har et hat mot Arbeiderpartiet.

Sjelden har jeg sett et mer konsentrert angrep fra norske mediafolk og etablissementets riddere mot et demokratisk og folkelig engasjement enn vi her var vitne til. Og artikkelen fra Faktisk.no lyser mot deg fra NRKs nettsider.

Fra den statsfinansierte rikskringkasteren som ledes av en tidligere SV-politiker som tjener 3,14 millioner kroner i året.

Det er faktisk til å bli uvel av.