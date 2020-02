annonse

annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste hendelser innenriks. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.



16:00 NTB skriver: Fylkesvei 5406 ved Kallestadsundet er igjen åpen for trafikk etter at et jordras holdt veien stengt over helga.

Om lag 60 innbyggere ble isolert som følge av raset. Raset var ferdig ryddet allerede lørdag, men det ble besluttet å holde veien stengt, blant annet grunnet store nedbørsmengder.

annonse

Det var satt opp båtskyss og skoleskyss fra mandag.



14:28 NTB skriver: En 50 år gammel nordmann som i fjor ble pågrepet i Malaysia og utlevert til Norge, er tiltalt for å ha svindlet over 100 nordmenn for minst 13 millioner kroner.

Mannen har fra før en rekke konkurser og fengselsdommer for økonomisk kriminalitet på rullebladet. Mannen hadde vært etterlyst internasjonalt siden 2013 da han ble pågrepet i fjor.

Mannen ble allerede i desember 2017 siktet for grove bedragerier, forsøk på grove bedragerier og heleri av minst 10 millioner kroner. I januar i fjor ble siktelsen utvidet til å gjelde ytterligere 40 bedragerier og identitetstyverier.

annonse



13:38 NTB skriver: Ingen er tatt av snøskredet ved Jostedalsbreen og nødetatene har avsluttet redningsoppdraget.

– Det er ingen indikasjoner på at noen er tatt av skredet. Vi avslutter derfor redningsoppdraget, sier redningsleder Kjetil Hagen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til NTB.

Politiet ble varslet om skredobservasjonen klokka 12.18 mandag. Skredet var cirka 50 meter bredt og 200 meter langt. 7–8 personer ble observert i nærheten av skredområdet.