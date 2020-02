annonse

annonse

For i vårt naboland der kan alt gå an – der er de like tøysete og rare alle mann!

I går leste jeg en (for oss som ikke er rammet av dette fenomenet) «artig» historie.

Den handler om Karin på 65 år. Hun leier en leilighet i en by i Sverige og hadde over flere år irritert seg over at postbudet stadig la post til, en for henne, helt ukjent mann i hennes postkasse. Hun samlet stadig opp posten og hang den opp i en pose med en lapp til postbudet om at vedkommende ikke bodde der. Da dette ikke hjalp bestemte hun seg en dag for å Google navnet som var på de ukjente brevene for å finne ut hvor vedkommende bodde.

annonse

Les også: Sverige: Rolf er nesten 88 år gammel og hjemløs, må bo i bilen

Og det er nå historien begynner å bli «artig» – vedkommende hadde nemlig sin offentlige adresse hjemme hos henne! Og ikke nok med det – han igjen hadde 2 andre «inneboende» hos seg – det vil si at disse hadde hans (og også da hennes) adresse som sin offentlige adresse – så plutselig hadde hun ikke bare 1, men 3 «samboere».

Men Karin er ei handlekraftig dame og tenkte – dette må jeg jo straks rydde opp i og tok umiddelbart kontakt med Skatteverket (det svenske folkeregisteret) for å sporenstreks få flyttet ut denne ukjente mannen (og hans inneboende 2) som slett ikke bodde hjemme hos henne. Men dette skulle vise seg å være alt annet enn enkelt. For i Sverige er det ikke ulovlig å folkeregistrere seg hos andre – selv om de er helt ukjente for deg og uten din viten og vilje.

Videre kunne Skatteverket informere henne om følgende :

annonse

Det er ikke ulovlig det vedkommende har gjort – og at hun – selv om kun hun står som leietager – ikke kan «tvangsflytte» han – det kan kun han selv eller myndighetene gjøre. Skatteverket tar imot ca. 70.000 slike saker i året så saksbehandlingstiden (ventetid før saken påbegynnes) var minimum 1 år. Videre ville selve prosessen etter ventetiden ta nok 1 år.

Hun valgte da å anmelde saken til politiet – som i likhet med Skatteverket informerte henne om at dette ikke var ulovlig og derfor ikke gikk under begrepet bedrageri. Så all den tid Karin ikke kan fremlegge «bevis» på at denne ukjente mannen IKKE bor på hennes adresse så kan ikke verken myndigheter eller politiet bistå henne. Imidlertid kan Karin selv bedrive detektivarbeid for å skaffe slike bevis i form av bilder eller vitneutsagn om at vedkommende egentlig bor et annet sted.

Men politiet kunne generelt opplyse at en slik folkeregistrering kan – om vedkommende vil – brukes til kriminalitet som bidragsfusk, bedrageri og sågar til grov organisert kriminalitet. (Ref. bidragsfusksaken vedrørende Iraks forsvarsminister Najah al-Shammari).

Så kommer vi til neste fiffighet.

Når denne ukjente mannen nå har sin folkeregistrerte adresse hos Karin på 65 så kan han også – om han vil – enkelt ta seg fysisk inn i hennes leilighet.

I mars 2016 kunne en reporter i SVT sitt program – Dold – vise hvor enkelt dette kan gjøres. Han folkeregistrerte seg i en leilighet i Malmö – hentet ut sitt folkeregistreringsbevis og satte opp en klistrelapp med sitt eget navn på postkassen. Så tok han kontakt med en låsesmed, viste frem beviset og legitimasjon og etter få minutter hadde låsesmeden – uten noen spørsmål – låst han inn i leiligheten.

annonse

Les også: Stigende arbeidsledighet i Sverige

Når man leser slike sanne svenske historier så tenker man jo umiddelbart to ting : At det er helt tydelig at Skatteverket har svært dårlig oversikt over hvor folk egentlig bor og at det her er et stort hull i lovverket som man skulle tro at svenske politikere ville tettet med ekspressfart så fort de ble gjort oppmerksom på det. Men det er altså i dag fire år siden det ble allmenn kjent hvor rettsløs den som eier/leier bolig i Sverige er om noen ønsker å folkeregistrere seg på din adresse og hvor enkelt det er å få fysisk tilgang til den og politikerne har gjort ingenting! Det er egentlig veldig skremmende at myndighetene i landet du bor i ikke er i stand til å sørge for enkeltindividers sikkerhet ifht noe så basalt som egen bolig/adresse på grunn av manglende/feil lovgivning. Men det aller verste er jo at de velger å ikke gjøre noe som helst for å endre denne absurditeten.

Myndighetene – som alle andre – vet jo at det i Sverige i dag er skrikende boligmangel og stadig sterk befolkningsvekst på grunn av fortsatt stor årlig innvandring. Dette tilsier at denne problematikken vil økesnarere enn å synke de neste årene.

Så da gjenstår bare millionspørsmålet – vil svenske myndigheter foreta seg noe som helst i denne saken snart??

Men aldri så galt at det ikke er godt for noe!! Et lite tips til deg om du skulle ønske deg ny/e samboer/e : Skaff deg bolig i Sverige – flytt dit – så kan du vipps-pips ha ikke bare en, men to eller tre samboere før du vet ordet av det!