Under lørdagens store familie-evenement: ukas handlerunde, manøvrerte vi handlevognen rundt i matbutikken for å få med oss noen suppeposer, god nødproviant på hektiske ukedager.

Vi kunne ikke annet enn sprute ut i uhemmet latter, der vi oppdaget at også Toro har gått fullstendig klimabananas: Mot oss lyste det i grønt på posen med Gul ertesuppe: «Lavt klimaavtrykk»!

Hvorfor, Toro, hvorfor nettopp ertesuppa? Ingen suppe er vel dårligere egnet enn den til å gi et lavt klimaavtrykk? Hele Norges befolkning er fullt klar over den overdrevne, ja, rent ut sagt eksplosive metanproduksjon som inntak av denne suppen fører til! Hvordan i all verden har dere klart å gjøre nettopp denne suppa klimavtrykkslav? Eller klima-lavtrykkende? Vi kjenner jo alle til høytrykkene som bygger seg opp i de nedre regioner etter avnytelse av Gul ertesuppe med fårepølse, gulrot og purre, eller av Svensk ertesuppe med svinekjøtt og løk, vi vet jo alle hvordan metanet formelig fosser ut av oss og ut i lufta i huset og bidrar til at termostatstyrte ovner kan ta seg en velfortjent hvil.

Nå har kanskje Toro merket seg at Miljøpartiet de Grønne hadde en resolusjon på sitt siste landsmøte om å totalforby ertesuppe, hvor de også la frem forslag om at medlemmene skulle oppsøke alle gårder som dyrket erter og tvinge dem til å legge om til lavkarbon-grønnsaker, som nepe og reddiker. Venstre opplyste da også på sitt landsmøte om at nå hadde den siste klimarapporten fra FN publisert fagfellevurdert forskning på ertenes skadevirkninger på kornåkre, hvor det ble konkludert at inntak av ertesuppe kombinert med alkoholholdige drikkevarer av høy alkoholgehalt ville føre til kornsirkler i 97% av åkrene. Denne fagfellevurderte forskningen var ledet av professor Mickey Mouse fra Namibia, han som også hadde skrevet under et opprop om klimakrise, tidligere gjengitt i Resetts spalter. Det ble i klimarapporten også konkludert med at gjennomsnittlig ertesuppeinntak fører til temperaturøkning på 1,5 grader på toaletter under 3 kvadratmeter og at totalforbud vil føre til at CO2-utslippene på verdensbasis vil bli redusert med flere billioner tonn, 30 milliarder tonn i Norge alene i året.

I et intervju med Toros omdømmerådgiver for klimaavtrykk får vi vite at Toro legger seg flat overfor den nye forståelsen av at de alene har bidratt til en ekstrem temperaturøkning i verden på grunn av sine supper på grunn av den kontinuerlige metanfjertingen fra millioner av nordmenn og at millioner av mennesker står i fare for å miste sine hjem og bli klimaflyktninger bare fordi egoistiske nordmenn har spist Toros supper.

Statsminister Erna Solberg har i et intervju sagt at denne forferdelige ukulturen med å spise ertesuppe viser hvor lite nordmenn fortjener å bo i Norge. Hun avviser imidlertid at svenskene har et større ansvar med sin svenske variant av ertesuppen og kaller det grunnløs raljering med et hardt prøvet folk. Klimaminister Sveinung Rotevatn, som forøvrig argumenterer sterkt for suppe av rotgrønnsaker istedet, mener at ertene ble innført til Norge av høyreekstreme nasjonalister og i en høring til Klimakur 2030 uttaler han at totalforbud av erter vil bli høyt prioritert.

Al Gore har meldt at han vil lage en ny film hvor menneskenes metanfjerting vil stå i sentrum, og den vil bli kalt «A Maladorous Truth», eller på norsk, «En illeluktende sannhet». Han har allerede sørget for å filme isbjørner og hvalross som blir konfrontert med ertesuppe og som styrter unna i vill panikk, noe som også har ført til at sysselmannen på Svalbard vil innføre ertesuppe som obligatorisk anti-isbjørnvåpen for alle som ferdes på øygruppen.

Imidlertid melder Toros sjefkjemikere at de har patentert en hemmelig prosess for å fjerne CO2 fra suppen, for de har forsket i all hemmelighet i flere år med et tilskudd på 10 milliarder kroner for CO2-rensing fra Norges Forskningsråd. Stygge beskyldninger om at det brukes kreftfremkallende aminer til å fjerne CO2-innholdet, avvises på det sterkeste av omdømmerådgiveren. De bruker kun FN-autoriserte aminer utviklet ved deres høy-sikkerhets-laboratorium i Wuhan og all CO2-en gjøres om til influensavaksine.

Nobelkomiteen i Norge uttaler at Toro derfor allerede er nominert til Nobels Fredspris da ertesuppekonsum i fremtiden vil foregå mye fredeligere, uten det stadige renn på toalettet og uten de kontinuerlige eksplosjoner som ødelegger freden i de tusen for ikke å si millioner hjem.

Til slutt vil Toros omdømmerådgiver få legge til at de har betalt 10 millioner til et reklamebyrå for å finne et slagord for den nye suppen, og de har landet på «Vår ert, uten fjert!», et resultat fullt på høyde med Postverkets «Vi lever for å levere»og Sandefjord sykkelbudforenings «Du kan stole på De Ti Bud».

Vår ert, uten fjert! Sannelig noe som må beskrives i alle grunnskolens lærebøker som et eksempel på at det nytter å kjempe mot klimakrisen. Greta Thunberg uttaler i et intervju at det var ertesuppen som var hovedgrunnen til at hun ved flere anledninger uttalte at hennes barndom var røvet fra henne. Hun ser frem til å dele ut Toros ertesuppe med lavt klimaavtrykk under de kommende klimastreiker og hennes PR-rådgiver Ingemar Rentzhog forteller at hun vil komme til å delta i en kampanje for opplysning om den nye ertesuppen hvor hun for første gang vil vise frem sitt smil.

Til slutt vil Toros omdømmerådgiver legge til at inntak av Toros ertesuppe med lavt klimaavtrykk vil hjelpe barn til å bli fri fra klimaangst, og at de, etter at de har nytt ertesuppen som kveldsmåltid, kan være helt fri for frykten om at klimaødeleggende metan skal buldre i magen deres mens de fortvilt vrir seg i forsøket på å sove uten å fjerte ukontrollerbart.

Toro har med sin fjertefrie ertesuppe levert et fantastisk bidrag til bekjempelsen av klimakrisen, og viser nok en gang at Norge er best når det gjelder. Toro har også fått godkjent følgende sentens av Verdens Helseorganisasjon WHO som de kan trykke på alle sine suppeposer med lavt klimaavtrykk: «Det er typisk norsk å smake godt!»