Det hvite husets handelsrådgiver sier til Fox News at USAs økonomi er ekstremt sterk og påvirkes lite av virusutbruddet i Kina.

Resultatene av virusutbruddet i Kina har slått ut kraftig i kinesisk økonomi, og har også gitt ringvirkninger til andre land og kontinenter.

Mange bedrifter i Europa og Asia har fått tilførselsproblemer av deler mens virusutbruddet har herjet Kina, og produksjonen av enkelte varer er hemmet.

USA er imidlertid mindre svekket enn andre land av coronavirus-utbruddet, sier Peter Navarro som er handelsrådgiver i Det hvite hus:

– Den amerikanske økonomien er ekstremt sterk og ikke spesielt utsatt for hva som skjer i Kina, sier han til Fox News.

– Må hente flere jobber hjem

Navarro mener imidlertid virusutbruddet tydelig forteller at amerikanske selskaper har sendt for mange av underleverandørjobbene til land utenfor USA.

– Målet er å få forsyningskjedene tilbake fra steder som Kina, India og Europa til amerikansk jord, sier Navarro til Fox News og han fortsetter:

– Og det jeg har lært så langt, og ikke overraskende, er at vi har redusert alt for mye av forsyningskjeden vår, ikke bare sett i forhold til corona, men også for de viktige medisinene vi trenger, av samme grunner som vi avskaffet mye av våre andre ting.

– Det er billig arbeidsmiljø, slapt miljø, og mest av alt urettferdig handelspraksis. Mye av det er i Kina. Noe av det er i India. Noe av det er i Europa. Men vi må få dette tilbake på egen jord.

– Min del av oppgaven er å sørge for at forsyningskjedene våre er sikre og at vi har det vi trenger.

