Hørt om en pølsefabrikk som får betalt for ikke å selge pølser? Ikke jeg heller. Ifølge Renewable Energy Foundation måtte britiske skattebetalere i 2019 ut med tilsvarende 1,6 milliarder norske kroner til i alt 86 vindkraftselskap, for kraft som ikke ble levert. Det er ny rekord.

På engelsk heter det «constrainment payments». Også i UK leverer vindkraftverk strøm når det blåser, ikke når det trengs. Derfor har eierne sikret seg kontrakter som gir betalt for strømmen også når den ikke kan brukes.

Og selskapene får ikke bare betalt markedspris. REF har regnet ut at de mottar mellom 25 og 80 prosent mer enn de ville ha fått for strømmen om den ble levert. Ubrukt kraft er mer lønnsom enn den som leveres.

At slepphendte, for ikke å si korrupte, politikere lar skattebetalerne ta all risiko er en drømmesituasjon for enhver «investor». Da angår det vindkrafteierne midt i ryggen om det fins et kraftnett til å levere kraften eller ikke.

Dette er selvsagt strålende «butikk», og vindkraftverk er bygget over en lav sko. Britene har til nå betalt slike kompensasjoner i 10 år. De har økt jevnt og trutt fra en heller beskjeden start på et par millioner i 2010, til altså 1,6 milliarder kroner i fjor.

Det er skotske vindkraftverk det handler om. Det ble lagt en høyspentkabel fra Skottland til Wales for 12 milliarder kroner for å få kraften fram til markedet. Den fungerer ikke alltid, og greier åpenbart uansett ikke å løse problemet.

Kabelen brøt sammen seinest 10. januar i år. 50 vindkraftverk ble bedt om å stanse produksjonen, og fikk utbetalt ca. 30 millioner kroner bare for denne ene dagen. Onsdagen etter var beløpet nesten 40 millioner kroner.

Norske medier er mest opptatt av å formidle propagandaen om at enkelte dager er vindkraften «gratis», eller at vi til og med får betalt for å bruke den. Slike ville fluktuasjoner er i virkeligheten et sykdomstegn, og på grunn av alle avgiftene, blir strømmen aldri gratis for forbrukerne.

Realiteten er at i EU er gjennomsnittsprisen på strøm til forbruker, alt inkludert, nå ca. dobbelt så høy som i Norge. Land som Tyskland, Danmark og Belgia ligger langt over det igjen. Britene er omtrent på gjennomsnittet.

Vindkraft blir aldri verken billig eller konkurransedyktig. På etter eller annet vis sørger produsentene for å få ut sin overpris, mens de skyldige politikerne finner det klokest å gå stille i dørene.