Fellesforbundet ber regjeringen sette i gang en offentlig utredning av EØS-avtalen. Hvis ikke regjeringen sier ja, håper forbundet på drahjelp fra Frp.

Forbundet vedtok på landsmøtet i fjor høst å utrede hvilke muligheter Norge har til å påvirke innenfor avtalen, men også alternativer til den. Det fulgte en økende uro blant medlemmene over at EØS setter norske arbeidsvilkår under press.

– Vi skal ha verdens beste markedstilgang kombinert med verdens beste arbeidsliv, sier forbundsleder Jørn Eggum til NTB.

«Det bør rettes skarpere søkelys mot hvordan norske myndigheter evner å påvirke utformingen av EUs regelverk og direktiver, og ikke minst hvordan vi innfører og praktiserer dette regelverket», heter det i brevet, som ble sendt til statsminister Erna Solberg (H) tirsdag.

Vil ikke ligge nesegrus

Eggum mener det må være mulig å si nei til direktiver og tilpasse reglene norsk kultur og tradisjoner «uten at vi skal få ESA på nakken og legge oss nesegrus for Brussel», og håper utredningen vil gi bedre kunnskap om mulighetene.

I landsmøtevedtaket vises det både til fullt EU-medlemskap, men også til en handelsavtale tilsvarende det Canada og Sveits har, som alternativer som bør undersøkes.

Kompromiss

Vedtaket på landsmøtet var et kompromiss som ble gjort under trussel om at flertallet kunne si nei til hele EØS-avtalen.

Fellesforbundet er LOs største fagforbund i privat sektor og har over 160.000 medlemmer. I fjor ble transportarbeiderne innlemmet. Dermed organiserer forbundet enda flere yrkesgrupper som merker hvordan utenlandske arbeidstakere og EU-regler om fri flyt av varer og tjenester, gjør det vanskelig å holde fast på særnorske ordninger og arbeidsvilkår.

Eggum peker spesielt på at forholdene er blitt stadig vanskeligere i bygg og anleggsbransjen, særlig i Oslo-området. Samtidig har forbundet også mange medlemmer i industribedrifter som er helt avhengige av å få solgt varer i det europeiske markedet. De frykter for arbeidsplassene sine om EØS skrotes.

Eggum gjør det klart at han ikke vil ha et utvalg fylt av eksperter og professorer, men mener det må være bredt sammensatt, og at partene i arbeidslivet må være godt representert.

Flertall i opposisjonen

Solberg bør tenke på både Nav-skandalen og brexit og se behovet for en fot i bakken, mener han. Men hvis ikke mindretallsregjeringen setter i gang utredningen, vil han bruke Stortinget som brekkstang.

– Hvis Frp står på det de har stått på, så er de svært kritisk til EØS. Det kan godt hende at det med opposisjonen nå er et flertall for å få til en utredning, sier Eggum.

Han opplever at Arbeiderpartiet også er opptatt av å få vurdert saken, selv om partiet er for EØS-avtalen. Ap-leder Jonas Gahr Støre advarte først mot en utredning, men snudde og ga sin støtte til det som ble forbundets vedtak. Dermed unnslapp Støre det han fryktet mest: Et klart nei, som ville kunne føre til at hele LO fulgte etter på landsmøtet i 2021.

Det er likevel ikke umulig at striden om EU og EØS kan blusse opp neste år og skape problemer i forholdet til Aps mest naturlige samarbeidspartnere Senterpartiet og SV, som begge er nei-partier.

Eggum sier forbundet ikke tar noen taktiske hensyn knyttet til om saken kan skape problemer for Ap i valgåret, selv om svarene utredningen gir, kan lande midt i valgkampen.

– Dette er ikke taktikkeri for oss. Det er først nå vi er ferdige med å behandle dette, og vi sendte brevet så fort vi klarte, sier han.

Fakta om EØS-avtalen

* Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) består av EUs 28 medlemsland og EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.

* EØS-avtalen er den største internasjonale avtalen Norge har inngått. Den ble undertegnet i 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994.

* Avtalen gir de tre EFTA-landene tilgang til EUs indre marked med like konkurransevilkår og like regler. Fri flyt av varer, personer, tjenester og kapital er pilarene.

* Avtalen forplikter Norge til å følge EUs regler for det indre markedet, men gir Norge ingen formell innflytelse på utformingen av reglene. Norge kan heller ikke vedta regler som strider med EUs regler

* Fiskeri og landbruk er unntatt fra avtalen, både når det gjelder politikk og markedstilgang.