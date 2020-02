annonse

Folkehelseinstituttet vurderer at risikoen for covid-19-spredning i Norge foreløpig er moderat, men ber helsetjenesten forberede seg på en alvorlig epidemi.

– Mye er fortsatt ukjent om denne sykdommen. Vi planlegger derfor for et bredt spekter scenarioer for tiden fremover i Norge. Dersom veldig mange blir smittet, vil det bli mange som blir så syke at de trenger helsehjelp. Helsetjenesten og spesielt sykehusene kan da oppleve en ekstra stor belastning, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding tirsdag kveld.