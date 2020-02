annonse

Programvert og veteran i Fox News , Charles Payne, mener aksjemarkedets fall skyldes at Bernie Sanders tok ledelsen blant demokratenes presidentkandidater.

Charles Payne, som er programvert i Fox News Business beskyldte den demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders for å forårsake det stupende amerikanske aksjemarkedet.

Mandag falt markedet med 6 prosent, og Payne peker på Sanders.

De fleste eksperter anerkjenner imidlertid den økende frykten for en coronavirus-pandemi som årsaken til fallet.

Negativ innvirkning på aksjemarkedet

Også tidligere denne måneden har det kommet signaler om frykt for at den selverklærte sosialisten Sanders skal vinne demokratenes nominasjonsprosess. Frykten er at han blant annet vil nulle ut skattelettelser Donald Trump har gitt, og øke skattene i USA for private og næringsdrivende.

– Sanders utgjør en av de største risikoene for aksjemarkedene i 2020, sa Norman Villamin, investeringssjef i Union Bancaire Privee, tidligere denne måneden til CNBC.

– Bare muligheten for at han vinner demokratenes nominasjon er en av de største risikoer, sier Villamin.

– Wall Street tok Sanders alvorlig

Charles Payne, mangeårig bidragsyter og vert for Fox Business, dukket opp i nettverkets sending mandag morgen for å diskutere aksjemarkedet, og han kom da med sine uttalelser, melder The Independent.

– Bernie-faktoren gjør seg endelig utslag i aksjemarkedet … det er absolutt ingen tvil, sa han i bakkant av at Sanders tok ledelsen i det demokratiske presidentvalget, etter sin seier på Nevada-caucus.

– Det er absolutt ingen tvil. Nå ble disse aksjene presset, da Elizabeth Warren var i spissen, men dette er første gang, tror jeg, Wall Street tar Bernie Sanders på alvor, sa Payne i Fox News-sendingen.

Uro rundt coronaviruset

Mens Charles Payne har sin tolkning av de negative endringene i aksjemarkedet er det andre i næringslivet, politikere og helsepersonell som har pekt på virusutbruddet med utspring fra Kina, som hovedproblemet for både helse, trygghet, aksjemarkedet og næringslivet i disse dager.

The World Health Organisation’s generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus er en av de som har pekt på alvoret i virusutbruddet globalt.

Mandag kom han med en uttalelse om den økende panikken rundt coronaviruset.

– Vår beslutning om å bruke ordet «pandemi» eller ikke er basert på en løpende vurdering av den geografiske spredningen av viruset, alvorlighetsgraden av sykdom det forårsaker og virkningen det har på et helt samfunn, sa han.

– For øyeblikket er vi ikke vitne til en ukontrollerbar global spredning av dette viruset, og vi er ikke vitne til storstilt sykdom eller død. Har viruset pandemipotensial? Absolutt. Er vi der ennå? Fra vår vurdering ikke ennå, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus ifølge The Independant.

