Totalt syv norske gjester har den siste uken bodd på hotellet på Tenerife som nå er under karantene som følge av coronavirussmitte, opplyser reisebyrået Tui til VG. Folkehelseinstituttet har foreløpig ingen konkrete planer for å sette dem i karantene.

Samtidig er tusen turister satt i karantene på hotellet H10 Costa Adeje Palace. Hotellet ligger sørvest på øya Tenerife. En italiensk lege som har bodd der, er bekreftet smittet av det nye coronaviruset.

Pressevakt Kevin Brevik i reisebyrået Tui bekrefter til VG at syv nordmenn har bodd på hotellet den siste uken.

– Syv nordmenn har bodd der den siste uken, fire er kommet hjem og tre er fortsatt på reise, de skulle reist søndag, men har avreise i dag på grunn av sandstormene, sier Brevik til VG.

Brevik fortelle at de fire norske gjestene hadde avreise i går fra Tenerife til Norge.

– Har dere snakket med dem siden? spør VG

– Nei, det har vi ikke gjort, så vi råder dem å ta kontakt med lokale helsemyndigheter.

Vil ikke sette norske gjester i karantene ved hjemkomst

Resett har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet (FHI). På spørsmål om hva de nå gjør, er svaret først at de ikke har noen retningslinjer utover at folk som har vært i utsatte områder skal ta kontakt med fastlegen dersom de opplever «feber, hoste og liknende symptomer».

FHI har lovet å komme tilbake til Resett med mer info om hva de nå gjør og om de har tenkt til å spore opp de sju norske gjestene det dreier seg om.

Det har vært tegn som tyder på at inkubasjonstiden for viruset kan være over tjue dager i enkelte tilfeller og at viruset også kan smitte asymptomatisk. Det vil si at man kan smitte andre selv om man ikke føler seg syk.

