annonse

annonse

En italiensk turist på øya Tenerife har fått påvist smitte av det nye koronaviruset covid-19, opplyser presidenten på Kanariøyene.

Kanariøyenes president Ángel Víctor Torres bekrefter på Twitter at et tilfelle av det smittsomme viruset er påvist på Tenerife, melder VG.

Presidenten skriver at den smittede oppholdt seg sør på øya og at de første prøvene som ble tatt mandag kveld for å sjekke om det dreide seg om koronavirus, slo positivt ut.

annonse

– Nye prøver vil bli tatt i morgen i Madrid, skriver Torres, som opplyser at pasienten er isolert.

Det var turisten selv som selv ba om å bli sjekket for viruset, skriver avisen El País. Vedkommende er lege og hjemmehørende i Lombardia i Nord-Italia og kjente at han hadde symptomer og feber.

Det er nettopp i Lombardia-regionen det største utbruddet av virussmitte er registrert i Europa. Mandag var antall smittede i hele Italia oppgitt til å være 229, de aller fleste i Lombardia-regionen. Flere byer og tettsteder i området er avstengt, og det er iverksatt strenge sikkerhetstiltak.

Tidligere i februar ble også en annen person påvist virussmitte på Kanariøyene, denne gang på øya La Gomera. Den smittede var en tysk statsborger fra Bayern som selv var blitt smittet av en kollega, som hadde med seg viruset fra episenteret i Wuhan i Kina.

annonse

Cash og covid-19 gir problemer for Norwegian

Utbruddet av det nye koronaviruset kan gjøre at folk endrer reiseplanene sine. Dårlig nytt for Norwegian, som også kan trenge en ny kontantinnsprøytning.

Frykt for koronaviruset og fall i oljeprisen bidro til den verste dagen på Oslo Børs hittil i 2020. Norwegian falt med 14,6 prosent på Oslo Børs mandag og var en av dagens store tapere.

Flere kan komme til å forandre på ferieplanene på grunn av virusutbruddet. En analyse fra meglerhuset ABG Sundal Collier viser at flyselskapet også møter andre utfordringer, skriver Dagens Næringsliv.

«Vår hovedbekymring er selskapets likviditetssituasjon, hvor selskapet hadde 3,1 milliarder kroner i kontanter ved utgangen av 2019, sammenlignet med vårt estimat på fem milliarder kroner,» påpeker analytiker Petter Nystrøm i analysen.

annonse

Norwegian har de to siste årene hentet friske penger og tatt opp nye milliardlån på grunn av likviditetsproblemer.

Nystrøm sier til DN at situasjonen ser mørkere ut enn for noen uker siden og at det er fare for at Norwegian må skaffe friske penger i år. Årsaken er at den såkalte arbeidskapitalen øker fordi penger blir holdt tilbake fra dem som formidler mellom kredittkortselskaper og butikker. Den noe særegne pengeknipen rammer slik Norwegians likviditet.

Tallet på virusdøde i Kina viser nedgang

Tallet på antallet døde som følge av covid-19-viruset i Kina det siste døgnet viser tegn til nedgang. I alt 71 mennesker er meldt døde fra mandag til tirsdag.

Tallet på 71 døde er det laveste antallet døde i løpet av ett døgn i de to siste ukene. Mandag meldte myndighetene om at 150 personer hadde omkommet og søndag var det tilsvarende tallet 97.

I alt er 2.663 mennesker nå meldt døde etter virussmitte.

De kinesiske helsemyndighetene rapporterte tirsdag også om 508 nye smittede over hele landet, alle så nær som ni i den hardest rammede Hubei-provinsen. Dette er en økning fra 409 ny tilfeller mandag.

Sør-Koreas myndigheter meldte tirsdag om 60 nye smittede av viruset. I alt er 893 mennesker i landet smittet. I alt åtte personer er omkommet så langt, en mer enn mandag, i landet som er hardest rammede utenfor Kina.

annonse