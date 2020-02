annonse

Den 20. februar landet et fly med 45 ukrainere og 27 utlendinger som var blitt evakuert fra Wuhan i det sentrale Kina etter utbruddet av koronaepidemien, på flyplassen i Kharkov.

Etter planen skulle de evakuerte plasseres i karantene på et medisinsk senter i Novye Sanzjary i Poltava-regionen i det nordvestlige Ukraina. Det ukrainske myndigheter ikke hadde regnet med, var reaksjonen til innbyggerne på stedet. Da nyheten om den planlagte interneringen nådde lokalbefolkningen, utløste den et opprør. Folk samlet seg i hundrevis, og ved hjelp av barrikader og steinkasting forsøkte de å hindre bussene med de evakuerte i å nå frem til det medisinske senteret.

Bare ved å sette inn politi og sikkerhetsstyrker i det som utviklet seg til et mindre slag der ni politifolk kom til skade, lyktes ukrainske myndigheter i å bringe de evakuerte frem til det medisinske senteret.

Se video fra sammenstøtene mellom lokalbefolkningen og sikkerhetsstyrkene her og her.

På videoene kan man høre hvordan representanter for lokalbefolkningen sier at de har null tiltro til myndighetene, at det ikke finnes noe verneutstyr mot smittsomme sykdommer hos dem, at de er redde, og at de frykter at deres lokalsamfunn skal bli en pestkoloni på linje med Wuhan i Kina.

Sammenstøtene knyttet til interneringen av evakuerte fra det koronavirusrammede Kina viser hvor langt oppløsningen av Ukraina har kommet. Når folk tyr til vold for å forhindre at egne landsmenn som har blitt evakuert fra et sykdomsbefengt område, blir plassert i karantene i deres nærområde, er det et totalt statlig, samfunnsmessig og sivilisatorisk sammenbrudd vi er vitne til.

Folk har null tiltro til egne myndigheter og deres evne til å håndtere en karantenesituasjon. Og det er ingen solidaritet mellom samfunnsmedlemmene. Menneskene oppfører seg rett og slett som dyr.

Den type hendelser som fant sted ved Novye Sanzjar, er hva man forbinder med det mørkeste av Afrika – eller kanskje et vrangbilde av Afrika – i form av overtro, stammemotsetninger og voldsutbrudd. Men dette er ikke Afrika, men Ukraina, et land i Europa.

Ukraina er mer en samling av områder som knapt har noe med hverandre å gjøre, enn et land. Og nasjonalfølelse og samhold mellom innbyggerne har det vært lite av. Et korrupt politisk system der oligarker har kjempet om makt, penger og eiendom, og en omfattende korrupsjon gjør at få har tillit til myndighetene. Og det som tross alt fantes av en stat, ble ødelagt ved kuppet og regimeskiftet i 2014, som gav mange en følelse av at det meste var tillatt, og at det bare var å ta seg til rette.

At ukrainske myndigheter knapt har evne til å håndtere en karantenesituasjon har innbyggerne i Novye Sanzjar for øvrig rett i. På bilder fra det medisinske senteret kan man se hvordan de evakuerte blir håndtert av personer som ikke har annet verneutstyr enn munnbind.

Ukraina, et land i sentrum av Europa med 38 millioner innbyggere, hvorav flere millioner er fremmedarbeidere, er en helsemessig tikkende bombe. Lenge før koronavirusutbruddet i Kina har internasjonale helseorganisasjoner advart om hvordan forholdene i Ukraina gjør at alvorlige sykdommer som tuberkulose kan komme ut av kontroll og skape et helseproblem for hele Europa.

Spørsmålet, som burde bekymre helsemyndighetene og vanlige mennesker i Europa, er hva som skjer når koronaviruset kommer til Ukraina, et borgerkrigsherjet land der statsapparatet og helsevesenet har brutt mer eller mindre sammen, der befolkningens levestandard har kollapset, der tilliten til myndighetene er minimal, og der ingen vet hvordan folk vil reagere dersom det skulle bryte ut panikk. Hva gjør myndighetene i Polen, Ungarn og Russland dersom millioner av ukrainere flykter hals over hode fra et koronavirusutbrudd som har kommet ut av kontroll?

Artikkelen ble først publisert i Kaleidoskop.