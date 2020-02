annonse

Forfatterne Anja Sletteland og Kristin Skare Orgeret som skrev boken «Giske-saken», ønsker ikke at Trond Giske skal være den som kommer med en definisjon av hva som er seskuell trakassering eller ikke.

Giske mente nemlig at Arbeiderpartiet ikke hadde vurdert anklagene mot ham opp mot loven, og at det dermed ikke kunne slås fast at han hadde trakassert, skriver Klassekampen.

– Trond Giske har fått lov til å lage sin definisjon av hva seksuell trakassering innebærer. Det er overraskende at mediene har lagt seg flate for det, sier Orgeret, som er professor i journalistikk ved Oslomet.

Forfatterne slår fast at det ikke finnes tvil om at Giske har bedrevet seksuell trakassering og at det hele er relativt enkelt om man bare følger loven.

– Hvis man følger loven, er egentlig dette relativt enkelt. Det er arbeidsgiver eller ledere i organisasjoner som skal avgjøre hvorvidt seksuell trakassering har skjedd og bestemme sanksjoner, og man har varslingsplikt hvis man hører om slike hendelser. I stedet har mediene vært opptatt av et annet narrativ: at det å si fra er uttrykk for et maktspill, sier Anja Sletteland, førstelektor i retorikk ved Universitetet i Oslo.

Orgeret mener at VG gikk på en skikkelig smell i Bar Vulkan-saken, men at pressen i det store og det hele har gjort en skikkelig jobb.

Trond Giske ønsker ikke å kommentere saken overfor Klassekampen.