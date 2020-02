annonse

annonse

I Dagbladet går Erna Solberg i strupen på klimaopprørerne. Hun er en av mange som er redde for den raske veksten til FB-gruppa «Folkeopprøret vi mot klimahysteriet». Men hennes bombastiske påstand om at «vi står bak klimaendringene med 99,9 prosent sikkerhet» og at vitenskapen angivelig har bevist det, er så feil som det kan få bli.

Enten vet Erna Solberg at hun lyver, eller så viser denne påstanden at klimapropagandaen i mediene også har klart å forvirre statsministeren.

– Vi må bli flinkere til å snakke om alvoret i klimaendringene og sammenhengen i det som skjer. Det er viktig å tilbakevise påstander om at tiltak ikke er nødvendig. Vi skal også si mot det som er feil, sier Solberg til Dagbladet.

annonse

Les også: Slik oppsto 97 % myten – og verdens mest standhaftige Fake News

På spørsmål fra Dagbladet om hva hun vil si til alle dem som ikke tror at menneskene står bak klimaendringene, har hun følgende svar:

– At vitenskapen har bevist at vi står bak klimaendringene med 99,9 prosent sikkerhet. Tør de virkelig å ikke tro på dette? Tør de at vi ikke skal forberede oss? Tør de ta den personlige kostnaden med ustabilt vær og større flyktningstrømmer?

– Min jobb er ikke å følge etter folk, men å lede. Det er noen ting vi må forhindre skjer. Omkostningene blir for store hvis vi ikke gjøre noe. Tør de virkelig å satse på den 0,01 prosent usikkerheten som ligger i det faglige?

annonse

Kommentar

Hvis Erna Solberg hadde tatt seg tid til å lese FNs klimapanels rapporter litt grundigere, ville hun funnet at det selv i den gruppen av aktivister ikke påstås å være 99,9 prosent sikkerhet for at klimaendringene er menneskeskapt. De mener imidlertid at det er «høy sannsynlighet» for at deler av klimaendringene skyldes utslipp av CO2.

Formuleringen som brukes i den siste IPCC rapporter fra 2014 er at «Den menneskelige innflytelse på klimasystemet er klar» (Human influence on the climate system is clear)

Men det er noe ganske annet enn at alle klimaendringene er menneskeskapt, slik Erna Solbergs påstand jo faktisk betyr. Og at 99,9 prosent at vitenskapsfolk mener det Norges statsminister påstår, er ren og skjær tullprat.

Men det er neppe å forvente at Faktisk.no faktasjekker påstanden. For det er det samme budskapet de selv prøver å selge.

annonse

Hensikten er å fjerne all sunn tvil og tvinge absurde og kostbare tiltak ned over hodene på folk.

Erna Solberg og Høyre er blitt en skam. Hennes avskjed fra statsministerstolen i 2021 imøteses med glede.

Les også: Det er FAKTISK HELT FEIL at det store flertallet av verdens klimaforskere er enige om at klimaendringene er menneskeskapte