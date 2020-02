annonse

Norge hadde i 2018 Europas nest høyeste konsumnivå per innbygger, ifølge den europeiske kjøpekraftsundersøkelsen. Bare luxembourgerne kjøpte mer.

Prisnivåjusterte tall fra undersøkelsen viser at Norge hadde et konsumnivå 26 prosent høyere enn gjennomsnittet for de 28 EU-landene i 2018, ifølge Eurostat.

Bare Luxembourg hadde et større konsumresultat, med 34 prosent. Nederst på lista lå Albania, der innbyggerne handlet for 61 prosent mindre EU-gjennomsnittet.

Til tross for at Norge ligger langt over det generelle gjennomsnittet, konsumerte nordmenn et mindre volum av blant annet matvarer, tobakk og alkohol enn den gjennomsnittlige EU-borgeren. I andre enden av skalaen finner vi møbler, oppussing og husholdningsartikler. Nordmenn handlet varer for nesten 50 prosent over gjennomsnittet i denne kategorien.

I alt endte 18 av de 28 EU-landene opp med et resultat under gjennomsnittet.