annonse

annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett, med de viktigste hendelser innenriks. Dette er foreløpig en beta-versjon av et nytt konsept.

21:18 NTB skriver: En mann som er styreleder i et barnevernselskap, er tiltalt for seksuelt misbruk mot sin egen forstersønn. Mannen er også tiltalt for å ha tilbudt fosterbarnet og et familiemedlem av ham 100.000 kroner hver for å trekke eller endre forklaring. Det skriver Fagbladet.

16:30 NTB skriver: To menn er siktet etter at en ung mann ble funnet død på Ranheim i Trondheim tirsdag formiddag, opplyser politiet.

annonse

De to siktede ble først innbrakt som vitner, men i lys av informasjon som kom fram i den innledende etterforskningen, har disse fått status som siktet for å ha hensatt den avdøde i hjelpeløs tilstand, opplyser politiet i en pressemelding.

16:02 NTB skriver:En 18 år gammel kvinne ble mandag funnet død i Bergen, trolig av en overdose. Det var en mann i 20-årene som varslet politiet om dødsfallet.

Den foreløpige obduksjonsrapporten – som politiet fikk tirsdag – konkluderer med at dødsfallet er rusrelatert.

12:51 NTB skriver: En 29-årig irakisk mann er i lagmannsretten frifunnet for forsøk på å inngå ekteskap med ei jente på 14 år. Retten begrunner det med tvil om jentas alder.

annonse

Mannen ble også frifunnet da saken var opp i Sunnmøre tingrett. Han var også tiltalt for seksuell omgang med jenta.

12:41 NTB: En kvinne i 70-årene miset tirsdag livet i en kollisjon mellom en personbil og en trailer på E39 ved Tronvik i Lund kommune i Rogaland.

Den omkomne kvinnen var alene i personbilen.

08:16 NTB: En kvinne i 20-årene er pågrepet, mistenkt for å ha tent på et bolighus i Sørkjosen i Nordreisa i Nord-Troms natt til tirsdag.

– Alle har kommet fra hendelsen uten fysiske skader, men det er klart det er dramatisk når noen bryter seg inn i huset ditt og tenner på midt på natten, sier regionlensmann Ole Johan Skogmo i Nord-Troms til NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826