Valgkomiteen i Oslo Frp har innstilt politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen som ny fylkesleder etter at Tone Ims Larssen varslet at hun ikke stiller til gjenvalg.

– Fylkespartiet er klart for en fornyelse, og jeg kan representere noe nytt i Oslo Frp, sier Andreas Meeg-Bentzen til VårtOslo.

Mandag kveld gikk valgkomiteen i Oslo Fremskrittsparti inn for å innstille den 42 år gamle politiadvokaten til ledervervet i fylkespartiet. Valget av ny leder foregår på årsmøtet lørdag denne uken.

De siste årene har vært turbulente for Oslo Frp. Høsten 2018 trakk stortingsrepresentant Mazyar Keshvari seg som fylkesleder etter å ha jukset med Stortingets reiseregninger.

Ved kommunevalget i fjor fikk Frp 5,3 prosent av stemmene i Oslo, som er det dårligste resultatet på 40 år.

Tidligere i år ga nåværende leder, Tone Ims Larssen, beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg. Til Dagbladet sa hun at én av grunnene til at hun ville trekke seg er konfliktnivået innad i Oslo Frp.

Nå får altså politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen, som tidligere har vært aktiv i Høyre, og som i fjor var aktor i saken mot tidligere biskop Gunnar Stålsett, trolig jobben med å få partiet opp igjen.

– Mine hjertesaker er kriminalitetsbekjempelse og en rettferdig, men streng innvandringspolitikk. Og jeg ser at det er store behov for forbedring i integreringspolitikken og at Oslo Frp skal bli i stand til å ta ut et stort potensial som ligger der ubrukt, sier Meeg-Bentzen.