Britiske parlamentarikere, ministre og landets politiske partier unnlot alle å varsle om høytstående figurer som misbrukte barn, ifølge en ny granskning.

Av og til bidro de også til aktiv beskyttelse av overgriperne, ifølge granskningsrapporten, som ble publisert tirsdag.

En tidligere leder i Liberaldemokratene, Lord David Steel, har varslet at han forlater Overhuset etter at han i rapporten blir kritisert for ikke å ha tatt affære overfor pedofile parlamentarikere i eget parti.

– Jeg skal nå slutte å reise hver uke fra Skottland til London og nyte en stille pensjonisttilværelse borte fra det offentlige liv, sa Steel da han kunngjorde sin avgang samme dag som rapporten ble lagt fram.

Berøringsangst

Den uavhengige granskningskomiteen er blitt nedsatt av regjeringen for å finne ut hvordan politiske institusjoner i London håndterte overgrepssakene da de ble gjort kjent med dem.

Nå har de avdekket at både politiet, påtalemyndigheten og partier hadde berøringsangst da de fikk vite at enkelte politikere misbrukte barn. De blir også kraftig kritisert for å ha lagt mer vekt på politisk status enn barnas behov.

Granskningskommisjonen har imidlertid ikke funnet bevis for ryktene om at det de siste årene har eksistert en samordnet «pedofiliring» med flere politikere som medlemmer.

Fra 1960-tallet

Fra 1960-årene og fram til 1980-årene var det en kjent sak at liberaldemokraten Cyril Smith og den konservative politikeren Peter Morrison hadde en aktiv seksuell interesse for barn, men de ble begge beskyttet mot rettsforfølgelse, og begge ble senere slått til riddere.

I 1969 innrømmet Smith at han hadde misbrukt tenåringsgutter seksuelt, men det førte ikke til at han ble straffeforfulgt. Ti år senere diskuterte Liberaldemokratenes leder David Steel saken med ham, men uten å følge den opp.

– Politisk kultur

Rapporten avslører også at høytstående tjenestemenn i Det konservative partiet visste om anklagene mot Morrison, som senere ble minister, men uten at de ga informasjonen videre til politiet.

– Dette er eksempler på en politisk kultur som verdsetter sitt yrke langt høyere enn skjebnen til barna som var involvert, konkluderer rapporten.

Den britiske innenriksministeren Priti Patel hyller styrken og motet til ofrene og overleverne som har delt sine erfaringer med granskerne.

– Regjeringen vil se gjennom denne rapporten og vurdere hvordan vi skal reagere på dens innhold når tiden er inne, sier hun.

Løy om overgrep

Granskningskommisjonen ble nedsatt i 2015 i kjølvannet av en rekke overgrepsskandaler, hvorav den mest kjente involverte BBC-profilen Jimmy Savile.

Regjeringskvartalet kom under lupen etter at en tidligere hjelpearbeider, Carl Beech, hevdet at han hadde blitt voldtatt og misbrukt av flere kjente politikere på 1970- og 1980-tallet.

Det viste seg at historien var en løgn, og i fjor ble Beech fengslet i 18 år for å ha hindret rettens gang, for svindel og for besittelse av overgrepsbilder.