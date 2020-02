annonse

Rosenborgs kvinnelag spilte sin første kamp med RBK-logoen på drakta.

Rosenborgs kvinnelag spilte sin første kamp i RBK-drakt da de møtte Sandviken på La Manga mandag denne uka.

Rapportene melder om en fortjent 1-0-seier til Sandviken i treningskampen, men 24. februar vil uansett bli stående som en merkedag i Rosenborgs historie.

Kampen mot Sandviken er den første kvinnekampen med Rosenborg-logoen på drakta etter at et stort flertall av Rosenborgs medlemmer stemte for kvinnesatsing i klubben på årsmøtet tidligere i år.

Trondheim-Ørns kvinner ble med årsmøtevedtaket, der 600 medlemmer deltok, en del av Rosenborg Ballklubb.

Rosenborg spilte for anledningen i hvitt mot Sandviken, men dette er ikke drakta som laget skal bruke denne sesongen.

Kommende torsdag mot Arna-Bjørnar vil imidlertid årets bortedrakt bli benyttet, melder klubben på egne nettsider.

Tøff debut for RBK-kvinnene

Det ble en tøff start for Rosenborg i den første treningskampen mot Sandviken.

I store deler av den første omgangen har de helrøde fra Bergen et spillemessig overtak – og skaper en del halvsjanser, og noen få store.

Et mål blir også annulert for offside for Sandviken. Selve scoringen kommer etter et tilbakespill fra RBK`s Maiken Bakke – og et uheldig mottak av Nøstmo gjør at Vilde Hasund som presser høyt, vinner ballen og dytter den til høyre – og det ble enkelt for fjorårets toppscorer Kennya Cordner å sette inn 1-0.

Usikkerhet i RBK-laget i 1. omgang

Omgangen bærer litt preg av at dette unge Rosenborg-laget ikke er helt satt ennå i denne fasen av sesongen.

Det er mye upresist, flere balltap og tapte dueller de første 45 minuttene. Vi noterer to målsjanser for Rosenborg – en til Elen Melhus og en til Maiken Bakke, men det er ikke presist nok i verken den nest siste pasningen eller i avslutningsøyeblikket til at det blir uttelling.

Sandviken ledet fullt fortjent til pause, skriver RBK på nett.

Sandviken har ballen mest og vant fortjent

Sandviken har fortsatt mest ball i starten av 2. omgang, men Rosenborg slipper noe mer til nå.

Begge lagene gjør flere bytter utover i denne omgangen – og kampen jevner seg ut.

Periodevis er det RBK som har ballen mest – mens Sandviken legger presset lavere og de sorte og hvite kommer mer inn i kampen.

Kampens siste 20 minutter er relativt sjansefattige fra begge lag.

Kampen ender 1-0 til Sandviken. En fortjent seier alt i alt, men det er mye som kan rettes på til torsdagens kamp mot Arna/Bjørnar, melder RBK på egen nettside.

Neste kamp for RBK-kvinnen er Arna/Bjørnar, torsdag 27.2 – kampstart kl 15:00.