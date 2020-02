annonse

annonse

Den 11. februar kom det andre avslaget fra Norsk Redaktørforening (NR) på min søknad om opptak. For å bli med i Presseforbundet og komme inn under pressens selvdømmeordning PFU likevel, har Resett AS i dag søkt opptak i arbeidsgiverorganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

I mars 2018 endret Presseforbundet reglene slik at kun medlemmer kunne bli klagd inn og få saker prøvd i Pressens Faglige Utvalg. Begrunnelsen var blant annet at behandlingen kostet penger og at kun de som betalte kontingent gjennom en av Presseforbundets medlemsorganisasjoner var med på den økonomiske dugnaden. Det var grunnen til at jeg søkte opptak i NR første gang i april 2018.

Hadde jeg blitt medlem av NR, hadde det gitt medlemskap for Resett i Presseforbundet og dermed kunne Resett blitt klagd inn for PFU. Men NR har stengt den kanalen for Resett to ganger. Dermed blir Resett også diskriminert i konkurransen med andre medier gjennom ekskludering fra pressekonferanser i statlig regi samt i pålegg fra NTB som våre konkurrenter ikke er bundet av.

annonse

Les også: Norsk Redaktørforening har talt: De er «oss», og vi er «dem»

Det er derfor naturlig for Resett AS å sikre sine interesser som mediebedrift på andre måter. Og det er derfor tatt en styrebeslutning om å søke opptak i bransjeorganisasjonen MBL, som er en del av NHO.

Søknaden ble sendt 25. februar. Medlemskapet i MBL vil også gi Resett andre fordeler.