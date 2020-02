annonse

Tross storstilt satsing fra staten trives norske studenter best hjemme: bare 16 prosent av dem som tar universitetsgrad i Norge, har hatt del studier i utlandet. Er det i nasjonens interesse å sende flere eller færre ungdommer på utveksling?

Rekordtall

20. februar meldte NTB at over 7.500 norske studenter dro på utveksling til utlandet i 2019. Mens dette er rekordtall for statens satsning på internasjonalisering i høyere utdanning, er det flere skår i gleden.

For det første foretrekker studentene engelskspråklige land. Av Kunnskapdepartementets tilstandsrapport for 2018 går det frem at Australia og USA er utvekslingsfavorittene, og når studenter unntaksvis velger ikke-engelskspråklige land, går det stort sett i andre europeiske stater med Frankrike i spissen.

Bare et fåtall gjør som Eivind og Ole Andre i følgende video fra Utdanningiverden.no: drar til mer upolerte land som India.

Dessuten er Norge, to tiår etter Bologna-erklæringen av 1999, fortsatt langt unna erklæringens mål om at minst tjue prosent av dem som tar universitetsgrad, har hatt del studier i utlandet som del av studieprogrammet. I 2017 var andelen 16 prosent, opp fra 15 prosent året før.

Gjennom Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) administreres det i dag flere særordninger for å øke student- og akademisk mobilitet til såkalte satsningsland, herunder Russland og Kina. En slik særordning er noe så uvanlig som fullt betalt sommerskole.

Dette kommer i tillegg til Lånekassens rause støtteordninger, som stort sett dekker skolepenger, reise og opphold i de fleste land og mange universiteter i verden. Det skorter med andre ord ikke på finansiering. Likevel reiser knapt to av ti gradsavleggende studenter på utveksling. Er dette bra eller dårlig?

Utveksling nødvendig

Noe som raskt slår en i samtale med mange nordmenn, er hvor forbausende lite vi vet om verden utenfor Norge. Ting som i kontinentale Europa er allmennkunnskap, herunder vår paneuropeiske historie- og kulturarv, er nesten ukjent, oppsiktsvekkende og tidvis nifst for oss.

For utkantstrøkene i et lite land som Norge er studieutveksling nødvendig for å motvirke åndelig innavl og kulturell implosjon.

De fleste norske utvekslingsstudenter velger vel å merke vestlige, fortrinnsvis engelskspråklige land som Storbritannia, USA og Australia. Da er hensikten åpenbart ikke å oppdage og lære om verdens bredde, men å nyte et slaraffenliv i kjente, trygge omgivelser.

Flere har kritisert denne smale preferansen for studieland, som ikke utvider studentenes horisont, men forsterker et endimensjonalt verdensbilde gjennom dypere integrering i en kultur som de allerede kjenner fra parabol-TV.

Men hvis alternativet til seks måneders sol-og-strand-studier i Sydney er at de alternerer mellom hjembygda og nærmeste høgskole, støtter jeg utveksling. Om dette så bare kan gi Norge et par færre heimfødinger, er det vel anvendt ødsling med offentlige midler.

Norge trenger nemlig mennesker som også har et globalt perspektiv – som ikke bare kjenner og kan sammenlikne og forklare likhetene og forskjellene mellom kulturer, for eksempel Norge og India, men som også kan nyttiggjøre slik kompetanse innen næringsliv, akademia eller stat, det være seg markedsføring eller eksportindustri.

Scandinavia Ain’t Scandinavian

Det ble rabalder da SAS nylig slapp en reklamefilm hvor budskapet er at ingenting i skandinavisk kultur opprinnelig er skandinavisk. Filmen er infernalsk dårlig, og det at den ikke bare ble produsert uten at SAS som oppdragsgiver satte foten ned, men deretter også slapp igjennom flyselskapets interne sluttgodkjenning, vitner om intellektuelt trykkfall høyt oppe i SAS-konsernet.

Med en annen og mer konstruktiv vinkling kunne SAS ha skapt interesse og entusiasme hos sine kunder. På 1500-tallet var nordmenn ikke lenger i stand til å opprettholde en sentralstat. Landet ble dermed et lett bytte for Danmark, og det var fra danskene vi fikk dagens forvaltningsapparat. På 1600-tallet var det tyskere som drev norsk bergverksindustri.

Eidsvoll i 1814 hadde inspirasjon fra franske og engelske filosofer århundret før. På 1800-tallet fikk norske ingeniører sin utdanning i Tyskland, og etter andre verdenskrig var det sveitsere og amerikanere som henholdsvis utviklet Norges metallurgiske og petroleumsindustri.

Mye i dagens Norge har utenlandsk opphav, slik som Norge selv har bidratt til andre lands historie og kultur, herunder tinginstitusjonen, person- og stedsnavn og ikke minst den verdenskjente St. Olavs-arven.

Krysser landegrenser

Alt dette handler i grunn om reiser, om at mennesker krysser landegrenser og både bringer med seg og mottar ukjent kunnskap, nye ideer og selvopplevd erfaring. Her hadde SAS mulighet til å formidle et budskap om reising som gjensidig kunnskapsutveksling, men mislykkes fordi det hele utartet seg til ondsinnet hakking på Skandinavia.

SAS’ reklameteam mangler trolig dybdekunnskap om kulturer, som er langt mer enn fysiske objekter som musefletter, kjøttboller og maistenger. Med studieutveksling i Asia eller Afrika ville de ha forstått at kultur også omfatter mentalitet. Der hvor æreskultur og lav moralitet (evne til å stole på og bry seg om andre enn slekt og venner) preger mange kulturer, bygger Skandinavia på verdighetskultur, samarbeid og tillit.

Både avgått forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og hennes forgjenger Torbjørn Røe Isaksen vurderte å gjøre utveksling obligatorisk for studenter. Det virker lite gjennomtenkt å anvende tvang mot enkeltstudenter i deres individuelle livssituasjon, studieløp og yrkesbehov for å realisere politikernes egne ambisjoner.

Lokk heller med fete ordninger for studenter som beveger seg utenfor den angloamerikanske allfarveien. Et semester i Kasakhstan? 50.000 i gjeldslette. Hva med Tribhuvan-universitetet i Katmandu? Ekstra stipend på 20.000.

Godt nasjonalistisk tiltak

Opphold i utlandet er en utmerket anledning til å lære flerspråklig kommunikasjon, bygge internasjonalt nettverk og ikke minst noe så trivielt som å erfare eksotiske smaker og lukter. Utveksling handler imidlertid om mer enn å synge kumbaja sammen med et dusin andre nasjonaliteter.

Mange norske ungdommer kjenner kun utlandet gjennom iscenesatte fremstillinger i media og fra kortvarige ferieturer, og dette kan trolig forklare hvorfor mange er positive til fremmedkulturell innvandring til Norge.

Et opphold i Marokko, Sør-Afrika eller Colombia kan derimot lære poden litt om verdens realiteter, som er en ganske annen enn «Meget er forskjellig, men det er utenpå»-virkeligheten formidlet gjennom statsskoleverket og regjeringsvennlige medier i Norge.

Nærkontakt med afrikansk tribalisme, kvinneundertrykkelse i Midtøsten eller kineseres hygieniske standard er kanskje det som skal til for å vekke norsk ungdom opp fra den multikulturelle narkosen.

Når Stine blir tilstrekkelig lei av å grafses både på og under skjørtet på morgentoget inn til New Delhi, når Karsten på utveksling i Mexico har fått nok av skuddvekslinger på gaten, synker villigheten til å importere ditto hjem til Norge.

Det er i nasjonens interesse å sende flere ungdommer på utveksling, så til alle foreldre: Send din datter til Bangladesh, din sønn til Nigeria. Sannsynligvis kommer de hjem mange erfaringer rikere og med interkulturell kompetanse som norske bedrifter – ikke minst SAS – trenger.

Som en bonus kommer utvekslingsstudenten kanskje også til slutningen om at kulturer helst ikke bør blandes og at nigerianere, arabere og kinesere best omgås i deres naturlige hjemland.